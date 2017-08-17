Депутат ГД: в одиночку бороться с терроризмом – просто "утопия"

Минивэн въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт. Депутат ГД Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что противостоять подобным событиям можно, но только объединив усилия.

Минивэн въехал в толпу людей в туристическом сердце Барселоны – в районе пешеходной улицы Рамбла, есть раненые, сообщает телеканал 24 Horas.

Как рассказывают свидетели, на которых ссылается газета El Pais, автомобиль проехал по пешеходной зоне, после чего врезался в киоск. Водитель сбежал с места трагедии, его разыскивают.

Полиция назвала случившееся терактом. Местные СМИ писали о трех погибших и 20 пострадавших.

Позже радиостанция Cadena Ser со ссылкой на свои источники сообщила о 13 погибших в результате наезда микроавтобуса, эта информация официально не подтверждена.

Также СМИ передают, со ссылкой на очевидцев, что в районе ЧП слышна стрельба. По другим сообщениям, двое вооруженных людей проникли в один из ресторанов города и захватили заложников.

Район, где произошел наезд, оцеплен, закрыты магазины, а также все станции метро. Власти рекомендуют людям не приближаться к месту происшествия, туда прибыли кареты "скорой помощи", медики оказывают помощь пострадавшим.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой сообщил, что находится в контакте с властями города. Он подчеркнул, что приоритетом сейчас является помощь раненым и содействие силам безопасности.

Ростуризм выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при инциденте. "Безусловно, сейчас разгар сезона, и Барселона является одним из привлекательных мест для российских туристов. Но сколько их точно – надо узнавать", – сказала советник главы ведомства Светлана Сергеева.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что противостоять подобным событиям можно лишь объединив усилия.

"По линии Интерпола обмен информацией в любом случае осуществляется, другое дело – насколько он эффективен, и насколько реально спецслужбы того или иного государства предоставляют информацию. Неоднократно и наш президент призывал к тому, чтобы объединить усилия в борьбе с международным терроризмом. Но, к великому сожалению, не все страны прислушиваются к этому, и результат этого – те теракты, которые сегодня происходят, в том числе и в странах Западной Европы. Я думаю, импульсом к тому, чтобы европейские власти к этому прислушались, должен послужить сам народ того или иного государства. Потому что в одиночку бороться с терроризмом – это просто утопия. И мы все понимаем, что, только объединив усилия, можно создать некоторые заслоны в борьбе с ним", – сказал Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что любой теракт не совершается хаотично, а готовится заранее.

"Конечно, на каждый теракт трудно найти какой-либо "рецепт", но в целом алгоритм есть, и он достаточно известен. И сейчас нужно смотреть, насколько были предприняты меры безопасности, и самое главное – оперативная информация. Потому что Барселона – это не город на какой-то другой планете. Тот или иной террористический акт не совершается хаотично, он готовится", – отметил депутат ГД.

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