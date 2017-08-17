Военный эксперт: на рынке вооружений у РФ есть конкурентные преимущества

В Рособоронэкспорте отметили резкий скачок спроса на боевую авиацию и другую военную продукцию. Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik рассказал, в чем, по его мнению, причина повышенного спроса именно на российскую технику.

В мире произошел резкий скачок спроса на боевую авиацию, ее доля в поставках "Рособоронэкспорта" по итогам года превысит 50%, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на гендиректора Александра Михеева.

"Мы отмечаем резкий скачок спроса на боевую авиацию. Ее доля в общем объеме поставок Рособоронэкспорта в 2017 году превысит 50%. При этом компания успешно поставляет продукцию и для других видов вооруженных сил. С 2001 года за рубеж поставлено военной техники и вооружения для сухопутных войск, ПВО и РЭБ на сумму около 45 миллиардов долларов", — сказал Михеев.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik отметил те конкурентные преимущества, которые имеет Россия на рынке вооружений.

"Россия продолжает возвращаться не только на те рынки, которые она потеряла после развала СССР, но она заходит и на так называемые "спорные" рынки, где конкурирует со странами ЕС и с США, поскольку имеет конкурентные преимущества, связанные с относительной дешевизной своей продукции и ее достаточно высокой эффективностью. Это касается современных вооружений, которые мы видим, например, в Сирии, но также и устаревших видов вооружений, которые также можно покупать. Такая техника отлично подходит для стран третьего мира. А новые образцы вооружений – для стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, некоторых стран Южной Америки. В свете того, что международная обстановка не будет в ближайшее время вести к деэскалации, думаю, что цифры поставок Рособоронэкспорта будут только расти", — сказал Борис Рожин.

Кроме того, отметил он, ряд стран, желая улучшить отношения с РФ, также отдают предпочтение российскому вооружению.

"На примере средств ПВО видим, что Турция, которая традиционно находилась в сфере влияния оружейных поставок у стран НАТО, сейчас заинтересована в российских системах. Понятно, что здесь большая политическая составляющая. Но российская политика на Ближнем Востоке, в том числе, способствует продвижению российских вооружений — многие страны хотели бы улучшить с Россией отношения, которые были испорчены в ходе "арабской весны". И сейчас эти поставки рассматриваются ими как способ закрепить эти отношения", — отметил Борис Рожин.





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