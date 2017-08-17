Ветеран "Альфы" о наезде на толпу людей в Барселоне: это стало тенденцией

Полиция и скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

Полиция и скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

В Барселоне микроавтобус въехал в толпу людей, полиция расценивает это как теракт. Местные СМИ сообщают о трех погибших, точное число пострадавших неизвестно. Ветеран "Альфы" Сергей Гончаров в эфире радио Sputnik прокомментировал произошедшее.

Полиция Барселоны квалифицировала наезд автомобиля на прохожих в Барселоне как теракт, передает в четверг агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось, что пикап въехал в толпу людей в туристическом сердце Барселоны – в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция ранее подтвердила факт инцидента. Район оцеплен, закрыто метро и магазины.

Точное число раненых на данных момент неизвестно. СМИ сообщают о по меньшей мере 20 пострадавших и трех погибших.

Власти рекомендуют не приближаться к месту происшествия, туда прибыли кареты "скорой помощи", медики оказывают помощь пострадавшим.

Как рассказывают свидетели, на которых ссылается газета El Pais, водитель проехал по пешеходной зоне в районе Рамблы, после чего врезался в киоск.

Агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ сообщает, что после наезда пикапа на пешеходов в центре города двое вооруженных людей проникли в один из ресторанов Барселоны.

Президент международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа", член Общественной палаты РФ Сергей Гончаров считает, что подобные атаки стали "проблемой №1" в мире.

"У меня такое впечатление, что это сейчас стало проблемой №1 во всех странах мира, и вот теперь затронуло Барселону. Это, по всей видимости, стало уже тенденцией, с которой надо находить способы бороться. И это говорит о том, что как бы спецслужбы, полицейские ни работали, пока ничего серьезного противопоставить этим бандитам просто невозможно, ни одна спецслужба европейских стран пока серьезного противоядия предоставить не может. Я считал и считаю, что пока агентурная работа спецслужб не будет поставлена на очень высокий уровень, это все будет продолжаться", – сказал Сергей Гончаров в эфире радио Sputnik.

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