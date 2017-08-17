Эксперт об идее строительства АЭС в Китае: у РФ есть уникальные технологии

Китай предлагает России построить новую АЭС в провинции Цзянсу. Эксперт Сергей Кондратьев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Пекин неслучайно отдает предпочтение именно российским технологиям.

Пекин предлагает Москве построить новую атомную электростанцию в провинции Цзянсу, в 20 километрах от возведенной с российским участием Тяньваньской АЭС, заявил РИА Новости вице-президент по проектам Южной Азии управляющей компании АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" (входит в Росатом) Андрей Лебедев.

"Просматривается перспектива второй площадки, шестиблочной, и она тоже в обсуждении в нашем (с Китаем) диалоге, поэтому здесь у нас хорошие перспективы", – сказал Лебедев.

Россия и Китай много лет активно взаимодействуют в области мирного атома. Тяньваньская АЭС – самый крупный действующий объект такого сотрудничества. Построены энергоблоки №1 и №2 этой станции с реакторами ВВЭР-1000 мощностью по 1000 МВт каждый. Они введены в эксплуатацию в 2007 году.

Кроме того, обсуждается возможность совместного строительства блоков №7 и №8 Тяньваньской АЭС.

По мнению старшего эксперта Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, Китай неслучайно отдает предпочтение российским технологиям.

"Конкуренция на этом рынке достаточно высокая, несмотря на то, что глобальных игроков не так много. Поэтому идет серьезная борьба за новые заказы. Это предложение весьма привлекательно для российских поставщиков, для Росатома. У компании есть позитивный опыт по строительству Тяньваньской АЭС – эта атомная станция одна из самых современных и лучших в Китае и вообще в Восточной Азии. Китай активно строит атомные станции с использованием и американских, и французских технологий. Но в данном случае привлечение России связано с трендом в Китае на диверсификацию. Китай не хотел бы зависеть исключительно от американцев и европейцев в этом вопросе. Кроме того, технологические решения, которые предлагает Россия, в некоторых моментах являются уникальными. Росатом, например, первым предложил устанавливать ловушки расплава ядерного топлива для АЭС, чтобы исключить повторение аварии, с которой столкнулась Япония на АЭС Фукусима. Китай пытается получить доступ к лучшим технологиям в мире, и Россия, которая является одним из лидеров в атомной энергетике, имеет доступ на китайский рынок именно благодаря этому", – сказал Сергей Кондратьев в эфире радио Sputnik.

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