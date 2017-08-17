Мнение: Украина для США стала этакой "буферной зоной"

На Украине планируют открыть центр доктрин и тактики НАТО. Эксперт Наталья Макеева в эфире радио Sputnik выразила мнение, что Запад по-прежнему рассматривает украинское государство как инструмент для противостояния с РФ.

Центр доктрин и тактики НАТО могут создать к концу года в структуре военно-морских сил ВС Украины, сообщил замначальника штаба военно-морских сил по вопросам евроатлантической интеграции капитан первого ранга Андрей Рыженко.

"Изучается вопрос создания к концу 2017 года в ВМС "Центра доктрин и тактики НАТО" для обработки национальных руководств на базе соответствующих НАТОвских", – цитируют слова Рыженко украинские СМИ.

Соответствующее заявление он сделал, комментируя итоги международных учений Sea Breeze-2017.

По словам Рыженко, создание центра позволит избежать дублирования в планировании и проведении мероприятий боевой подготовки. Он также сообщил, что с 1 сентября 2017 года военно-морские силы планируют открыть "Центр языковой подготовки", который должен решить проблему общения офицеров разных стран во время учений Sea Breeze.

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в эфире радио Sputnik выразила мнение, что Запад по-прежнему рассматривает Украину как инструмент для противостояния с РФ.

"Киев в очередной раз демонстрирует, что Украина как государство для Запада является проектом "антиРоссия", а не самодостаточным самостоятельным государством, как они это пытаются доказать. Это проект исключительно для противостояния Запада с Россией – этакая буферная зона, которая сейчас находится под влиянием и прямым контролем США. Естественно, это не в интересах граждан Украины, потому что ничего хорошего им это не принесет. Но Киев продолжает выслуживаться перед Вашингтоном. И ситуация с открытием центра доктрин и тактики НАТО – прямая демонстрация очередного такого шага. Думаю, что в этих центрах матчасть они учить будут. Потому что, к сожалению, в какой-то форме военный конфликт в ближайшие годы неизбежен, в том числе руками войск, которые сейчас находятся в так называемой АТО. Атошники, естественно, тоже в этих центрах будут проходить обучение. Как мы знаем, на территориях Донбасса, контролируемых Киевом, сейчас находится немало американских военных советников. Все это часть одного процесса – противостояния Запада с Россией", – сказала Наталья Макеева.

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