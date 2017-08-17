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Киркоров: Далай-лама абсолютно правильно пророчит благие времена для России

17:2017.08.2017
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© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама XIV Тензин ГьяцоДалай-лама XIV Тензин Гьяцо
© РИА Новости / Ольга Липич
У России есть потенциал стать ведущей страной планеты, русские могут изменить этот мир, считает Далай-лама XIV. В эфире радио Sputnik певец Филипп Киркоров, лично встречавшийся с Далай-ламой несколько лет назад, выразил уверенность, что РФ ждет светлое будущее.

У России есть потенциал стать ведущей страной планеты, русские могут изменить этот мир, считает Далай-лама XIV.

Далай-лама, российский нейробиолог, член-корр РАН и РАМН Константин Анохин и другие российские и буддийские ученые обсуждают на конференции в Дели природу сознания
© РИА Новости . Ольга Липич
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"Россия – великая нация. И географически Россия – мост между Востоком и Западом. И, кроме того, потенциал природных ресурсов", – сказал Далай-лама в обращении к участникам Synergy Global Forum.

"Географически у России огромный потенциал. Новые идеи, уважение друг к другу. Испытывать чувство радости быть человеком. Я думаю, Россия сможет правильно распределить возможности. У России есть потенциал стать ведущей нацией мира", – добавил он.

Народный артист РФ, певец, актер, композитор и продюсер Филипп Киркоров, лично встречавшийся с Далай-ламой, считает подобные пророчества абсолютно правильными. 

"Мне даже не нужно знать, что сказал Далай-лама про Россию, потому что в свое время Ванга сказала, что многие страны попадут в кризисное состояние. И в то время, когда вся Европа, весь мир пойдет штопором вниз, Россия пойдет, как никогда, вверх. И судя по тому, что Ванга практически никогда не ошибалась, я верю в это. Я считаю, что мы на абсолютно правильном пути. И что Далай-лама, что Ванга абсолютно правильно пророчат взлет и благие времена для России", – сказал Филипп Киркоров.

По его мнению, слова Далай-ламы нужно "слушать между строк".

"Такого культового человека как Далай-лама, великого философа, провидца надо слушать между строк. Он мне тоже при встрече много чего сказал, что мне было тогда, 10 лет назад, не понятно. А вот прошли 10 лет, и в моей жизни родились дети, появилось что-то новое в жизни. Я понял, что имел в виду тогда Далай-лама. На данный момент сложно интерпретировать его слова и расшифровывать. Для этого, может быть, есть какие-то социологи, политологи, которые могли бы заглянуть более глубоко в смысл сказанного. Но главное, что все позитивно, главное, что пророчества позитивные. Это и должно радовать, в первую очередь. Его же называют пророком, пусть другой веры, посмотрим… Я, конечно, не смею претендовать на уровень, статут Далай-ламы, но я человек позитивный и всегда верю только в самое лучшее, я уверен, что у нас будет все хорошо, по-другому и быть не может. Я много езжу и вижу, что происходит в стране. И могу сказать, что нас ожидает очень светлое, красивое будущее", – отметил Филипп Киркоров.

Певец рассказал о своей встрече Далай-ламой и о том, как это сказалось на его жизни.

"Я ждал встречи с Далай-ламой очень давно, и я дружу достаточно давно с (экс-главой Республики Калмыкия) Кирсаном Илюмжиновым. И как-то лет 20 назад я обмолвился, что у меня есть мечта, хоть я и другого вероисповедания, встретиться с этим философом – я его называю все-таки больше философом – с Далай-ламой. Мы поговорили, прошло 15 лет, и мне позвонил Кирсан и говорит: "У меня сейчас будет встреча с Далай-ламой, хочешь со мной полететь?". Несмотря на какие-то очень важные мероприятия в Москве, чуть ли даже не правительственного уровня, я взял отпуск и полетел с Кирсаном на эту встречу, на эти три дня, которые мы провели там, будучи специальными гостями Далай-ламы. Это незабываемо, это учение, это философия, и самое главное, что ты чувствуешь свет, который исходит от человека и невероятное добро и спокойствие, которое тут же передалось мне, потому что у меня был достаточно нервный период в моей жизни, когда казалось, что все рушилось и лично, и в творчестве. Но после этой встречи все как-то пришло в норму, нормализовалось, и путь пошел дальше вверх. Я не знаю, совпадение ли это, случайность ли это, или из-за встречи с Далай-ламой, но после нее все как-то встало на свои места в моей жизни. Наверное, мне повезло, я один из немногих, кому повезло провести целых три дня в обществе Далай-ламы, и спасибо Кирсану Илюмжинову за эту встречу", – сказал Филипп Киркоров.

Он уверен, что в России в будущем все будет еще лучше.

"Мне кажется, и сейчас у нас достаточно все не плохо. В каждой стране бывают какие-то проблемы, но они все решаемые. И когда я приезжаю за границу и говорю, что я из России, на меня смотрят с уважением, не со страхом, ни с брезгливостью, а именно с уважением. Удивляются, "О, Раша". Поэтому мне есть чем гордиться, несмотря на то, что у меня есть вторая родина, которая называется Болгария. Там тоже любят, уважают Россию, меня принимают, как человека с болгарской фамилией, но русской душой. Я уверен, что у нас и сейчас все хорошо, а будет еще лучше. Я человек, который верит только в позитив", – заключил певец.

Полностью видеообращение Далай-ламы к российскому бизнесу покажут 27-28 ноября на форуме в Москве.

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