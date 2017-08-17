Эксперт: говоря об экономической войне с Китаем, в Белом доме "ловят волну"

Советник президента США Стивен Бэннон охарактеризовал отношения своей страны с Китаем как "экономическую войну". Эксперт Алексей Маслов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что США в любом случае не смогут прекратить закупки товаров в КНР.

Главный стратегический советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон заявил, что Соединенные Штаты ведут "экономическую войну" с КНР.

"Мы находимся в состоянии экономической войны с Китаем", – передает его слова издание The American Prospect.

Бэннон также высказал предположение, что одно из двух государств в ближайшие 25-30 лет станет мировым гегемоном. Стратег Белого дома предостерег американские власти, заявив, что если США "застрянут на этом пути", то Китай станет мировым лидером, а "США никогда не смогут восстановиться, если продолжат проигрывать".

Дональд Трамп сообщил в понедельник, что распорядился изучить хищения американской интеллектуальной собственности со стороны Китая, пообещав, что Вашингтон ужесточит правила, нацеленные на обеспечение честной торговли.

В ответ на это министерство коммерции КНР заявило, что "если США не примут во внимание факты, не будут уважать нормы многосторонней торговли и будут действовать в ущерб торговым отношениям двух стран, Китай не будет молча наблюдать за этим со стороны и предпримет необходимые меры для обеспечения своих законных прав и интересов".

Руководитель Школы востоковедения НИУ "Высшая школа экономики" Алексей Маслов в эфире радио Sputnik отметил, что упомянутые президентом США предполагаемые хищения американской интеллектуальной собственности – лишь часть общей картины.

"Есть еще один момент, который надо учитывать. Сегодня и производство, и логистика в Китае становятся все дороже и дороже. И, по сути дела, Трамп подхватывает эту волну, при которой и безо всяких санкций многие американские компании, особенно средние, перемещали свои производства в Индонезию, Малайзию, Бразилию, где все значительно дешевле. И мы видим, что такие крупнейшие компании как Walmart сейчас делают закупки не самой дорогой продукции американских производителей в Индии, Индонезии и других странах", – сказал Алексей Маслов.

Таким образом, по его словам, некоторые изменения в торговых связях США и Китая и так уже происходят, а полное их замораживание в любом случае невозможно.

"Нет никакой возможности взять и просто прекратить закупки США в Китае. Считается, что сегодня более 40% товаров на американском рынке прямо или косвенно произведены в КНР или с использованием китайских материалов. Например, одежда может быть сшита в Мексике и Бразилии, но она делается из китайского текстиля", – отметил Алексей Маслов.

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