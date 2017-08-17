Эксперт: в США пытаются исправить "политический ляп" в отношении КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает, что на полуострове больше не будет войны. Комментируя в эфире радио Sputnik этот прогноз, эксперт Владимир Терехов напомнил, что примерно в том же ключе недавно высказывались высокопоставленные лица США.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает, что больше на Корейском полуострове войны не будет, а угрозы применения военной силы нужны США для давления на КНДР.

"США и президент Дональд Трамп согласны обсуждать с Южной Кореей варианты выбора (действий), которые они собираются предпринять, вне зависимости от того, какие это будут варианты", – сказал Мун Чжэ Ин во время речи, посвященной первым 100 дням со времени вступления в должность, его слова приводит агентство Рёнхап.

Мун Чжэ Ин считает, что угрозы применения военной силы со стороны Вашингтона необходимы для оказания давления на Пехньян, но не означают немедленного перехода к действию. Политик подчеркнул, что "для КНДР "красной чертой" станет создание ядерной боеголовки", и Северная Корея уже приблизилась к этой "красной черте", но диалог с народной республикой возможен лишь на определенных условиях.

Комментируя оптимистичный прогноз южнокорейского президента, эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов отметил, что примерно в том же ключе недавно высказывались высокопоставленные лица США.

"В том, что на Корейском полуострове не будет войны, президент Южной Кореи уверен потому, что до него примерно то же самое говорили очень важные лица – госсекретарь США Рекс Тиллерсон и руководитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд. А они, в свою очередь, произнесли свои слова, поясняя и смягчая тот явный политический ляп, который допустил президент Дональд Трамп, когда ввязался в перепалку с Ким Чен Ыном на тему "кто кого быстрее сожжет"", – сказал Владимир Терехов в эфире радио Sputnik.

Внешнеполитические ведомства России и Китая ранее выступили с совместным заявлением по проблемам Корейского полуострова (план "двойного замораживания"). В частности, обе страны предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и запуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от проведения учений в регионе. США эту инициативу не поддержали.

По мнению Владимира Терехова, в Вашингтоне до сих пор нет четкого плана по урегулированию ситуации.

"Главная проблема – в Соединенных Штатах. Там пока нет четкого выработанного плана, нет ясности в том, что надо делать. Поэтому на столе, скорее всего, находятся все планы. Нельзя сказать, что российско-китайские предложения отвергнуты. Это самый реалистичный, как мне представляется, план по выходу из очень опасного движения по спирали: проведение Южной Кореей и США масштабных учений и ответ на это Северной Кореи. Эту опасную спираль предлагают хотя бы на время остановить российско-китайские предложения. В течение этой паузы лучше собраться в составе шестисторонней комиссии, но США пока не готовы пойти на расширение формата. И такая позиция мешает продвижению вперед", – отметил эксперт.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза и военно-морская база. В свою очередь Дональд Трамп заявил, что если северокорейский лидер Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

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