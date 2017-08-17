Юрист: адвокат Януковича в его деле видит "страшное фиаско" для себя

Государственный адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича отказался защищать его в суде. Юрист Янис Юкша в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в этом деле замешана политика, и защитник не хочет рисковать своей репутацией.

Государственный адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Мешечек заявил в Оболонском районном суде Киева, что отказывается от защиты бывшего главы государства в деле о госизмене из-за особой сложности дела.

Мешечек пояснил, что занимается индивидуальной адвокатской практикой, не входит ни в одно адвокатское объединение и не имеет помощников. При этом закон о бесплатной помощи исключает привлечение одновременно нескольких государственных защитников.

После совещания судьи удовлетворили заявление адвоката, поручив центру бесплатной правовой помощи назначить Януковичу нового защитника.

По мнению адвоката Яниса Юкши, в процессе над Януковичем – столько политики, что его защитник остерегается потерпеть фиаско.

"Что касается отказа этого адвоката, то, видимо, процесс ему видится настолько незаконным и настолько ангажированным, что он может потерять честь, достоинство, да еще и деловую репутацию. Все, что касается бывшего президента Януковича, которого на Украине пытаются судить в его отсутствие, мягко говоря, не обходится без политической составляющей. Поэтому Янукович у них должен быть виноват по определению. Ведь если этого не случится, то возникнет вопрос: зачем тогда нагородили непонятно что? Видимо, те, кто это нагородил, и есть преступники. Поэтому, конечно, он будет признан виновным. Очевидно, что в этом сплетении политики, непонятных обвинений, незаконных действий адвокат видит страшное фиаско для себя, потому что честь адвоката, его профессиональная практика может самым серьезным образом пострадать", – сказал Янис Юкша в эфире радио Sputnik.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. Прокуратура намерена потребовать для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

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