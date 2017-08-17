Мнение: идея Киева отказаться от международных взносов выглядит "по-детски"

Минфин Украины выступил за сокращение либо отсрочку в 2018 году выплаты взносов в международные организации. В эфире радио Sputnik украинский экономист Олег Соскин выразил мнение, что отказ от взносов приведет страну к потере международной субъектности.

Министерство финансов Украины выступает за оптимизацию, сокращение либо отсрочку в 2018 году выплаты взносов в международные организации, членом которых является страна, сообщило информагентство "Украинские новости" со ссылкой на документ ведомства.

"При подготовке информации (в разрезе отдельных организаций) о минимально необходимых потребностях в средствах на исполнение финансовых обязательств по уплате взносов в международные организации, членом которых является Украина, необходимо руководствоваться требованиями по оптимизации сумм взносов, их сокращения и/или отсрочки", – цитируют "Украинские новости" текст письма главным распорядителям бюджетных средств о подготовке запросов к проекту государственного бюджета на 2018 год.

Кроме того, Минфин рекомендует при расчетах потребности в средствах на обеспечение деятельности заграничных дипломатических учреждений Украины учитывать только неотложные расходы, а также предлагает минимизировать затраты на аренду помещений и коммунальные услуги, в частности, путем отказа от аренды жилья повышенной комфортности.

В эфире радио Sputnik директор Института трансформации общества (Киев), заведующий кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олег Соскин выразил удивление, что именно сейчас начались проблемы с уплатой взносов в международные организации.

"Никогда это не вызывало в последние лет пятнадцать каких-либо вопросов. Все эти выплаты утверждаются, кстати, через государственный бюджет. Поэтому, честно говоря, такое заявление со стороны Минфина (Украины) выглядит очень по-детски, по-дилетантски и смешно", – сказал Олег Соскин.

Он добавил, что отказ от уплаты взносов может вызвать проблемы во многих сферах, например, в здравоохранении.

"Если в ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) задержка пошла или туда не платят взносы, то, соответственно, будет прекращено всякое сотрудничество с Украиной. А если учесть, что на Украине нет практически материала для того, чтобы делать прививки от известных болезней, то при прекращении сотрудничества с ВОЗ может наступить коллапс в здравоохранении. Оно и так у нас еле дышит", – отметил Олег Соскин.

По его мнению, при таком подходе Украина может в итоге потерять свою международную субъектность.

"Страна может погрузиться в какую-то жуткую изоляцию, в каменный век: она будет отрезана от информационных потоков, экспертного сотрудничества, от обмена информацией. По сути, она превратится в какое-то закрытое общество. Это гибель страны как международного субъекта. Если страна прекращает или откладывает платежи в международные организации, то она утрачивает свою международную субъектность, превращаясь в объект манипулирования другими силами и цивилизациями. Хотя, может, это так надо правящему клану, может, в этом и смысл", – заключил Олег Соскин.

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