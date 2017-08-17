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Мнение: идея Киева отказаться от международных взносов выглядит "по-детски"

13:2117.08.2017
(обновлено: 13:23 17.08.2017)
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© Фото : Сайт МИД УкраиныЗаместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН по Африке. 19 июля 2017Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН по Африке. 19 июля 2017
© Фото : Сайт МИД Украины
Минфин Украины выступил за сокращение либо отсрочку в 2018 году выплаты взносов в международные организации. В эфире радио Sputnik украинский экономист Олег Соскин выразил мнение, что отказ от взносов приведет страну к потере международной субъектности.

Министерство финансов Украины выступает за оптимизацию, сокращение либо отсрочку в 2018 году выплаты взносов в международные организации, членом которых является страна, сообщило информагентство "Украинские новости" со ссылкой на документ ведомства.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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"При подготовке информации (в разрезе отдельных организаций) о минимально необходимых потребностях в средствах на исполнение финансовых обязательств по уплате взносов в международные организации, членом которых является Украина, необходимо руководствоваться требованиями по оптимизации сумм взносов, их сокращения и/или отсрочки", – цитируют "Украинские новости" текст письма главным распорядителям бюджетных средств о подготовке запросов к проекту государственного бюджета на 2018 год.

Кроме того, Минфин рекомендует при расчетах потребности в средствах на обеспечение деятельности заграничных дипломатических учреждений Украины учитывать только неотложные расходы, а также предлагает минимизировать затраты на аренду помещений и коммунальные услуги, в частности, путем отказа от аренды жилья повышенной комфортности.

В эфире радио Sputnik директор Института трансформации общества (Киев), заведующий кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олег Соскин выразил удивление, что именно сейчас начались проблемы с уплатой взносов в международные организации.    

"Никогда это не вызывало в последние лет пятнадцать каких-либо вопросов. Все эти выплаты утверждаются, кстати, через государственный бюджет. Поэтому, честно говоря, такое заявление со стороны Минфина (Украины) выглядит очень по-детски, по-дилетантски и смешно", – сказал Олег Соскин.

Он добавил, что отказ от уплаты взносов может вызвать проблемы во многих сферах, например, в здравоохранении.

"Если в ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) задержка пошла или туда не платят взносы, то, соответственно, будет прекращено всякое сотрудничество с Украиной. А если учесть, что на Украине нет практически материала для того, чтобы делать прививки от известных болезней, то при прекращении сотрудничества с ВОЗ может наступить коллапс в здравоохранении. Оно и так у нас еле дышит", – отметил Олег Соскин.

По его мнению, при таком подходе Украина может в итоге потерять свою международную субъектность.

"Страна может погрузиться в какую-то жуткую изоляцию, в каменный век: она будет отрезана от информационных потоков, экспертного сотрудничества, от обмена информацией. По сути, она превратится в какое-то закрытое общество. Это гибель страны как международного субъекта. Если страна прекращает или откладывает платежи в международные организации, то она утрачивает свою международную субъектность, превращаясь в объект манипулирования другими силами и цивилизациями. Хотя, может, это так надо правящему клану, может, в этом и смысл", – заключил Олег Соскин.

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