Политолог: показания хакера из Украины ФБР – "большой пшик" против России

Хакера из Украины допросили по делу о взломе серверов демократов в США, пишут американские СМИ. Политолог Николай Шлямин в эфире радио Sputnik отметил, что показания этого "свидетеля" вызывают много вопросов.

Украинский хакер, предположительно создавший вирус для взлома серверов Демократической партии США, дал показания ФБР в качестве свидетеля, пишет издание New York Times.

По данным газеты, хакер под ником Profexer исчез из киберпространства в январе, через несколько дней после того, как американские разведслужбы назвали программу, которая использовалась для взлома серверов демократов – P.A.S.

Глава киберполиции Украины Сергей Демедюк заявил газете, что примерно в это же время хакер сдался украинской полиции, а недавно он выступил в качестве свидетеля перед ФБР. Украинские правоохранительные органы не называют его имя, указывая, что он проживает на Украине и не находится под арестом. Парламентарий Антон Геращенко заявил, что это молодой человек из провинциального города.

Как пишет издание, Profexer создал программу P.A.S. и распространял ее бесплатную версию за добровольные пожертвования, а также продавал конкретным клиентам ее усовершенствованный вариант и помогал им в использовании программы.

Демедюк заявил, что хакер знал псевдонимы покупателей в сети. "Он сказал, что создавал ее (программу) не для того, чтобы ее так использовали", – сказал Демедюк, отметив, что Profexer является ценным свидетелем.

Свидетельств того, что Profexer работал на российские разведслужбы, нет, отмечает газета.

В эфире радио Sputnik эту информацию прокомментировал политолог, лидер общественного движения "Объединенный молодежный фронт" Николай Шлямин.

"Главный смысл "темного" интернета заключается в том, что сохраняется анонимность как продавца, так и покупателя. Поэтому заявление о том, что украинский хакер знал своих покупателей – не более чем пустословие. А ФБР стоило бы задать вопрос: почему законопослушный человек торгует продукцией в "темном", "глубоком" интернете, услугами которого пользуются наркоторговцы, торговцы оружием и прочие антисоциальные элементы? Честный человек с тем продуктом, которым можно торговать на открытом рынке, вряд ли пользуется "черным" интернетом. Кроме того, трудно представить, чтобы профессионалы покупали программы в "темном" интернете для того, чтобы вскрывать сервера Демократической партии. Думаю, что была банальная фишинговая атака за счет того, что люди, которые обеспечивали работу серверов партии, на своем рабочем месте посещали сайты, где находилась информация не совсем чистого содержания. И этот "большой пшик" – иначе не назовешь – сейчас пытаются использовать в целях продолжения дискредитации России", – сказал Николай Шлямин.

В течение 2016 года сайт WikiLeaks публиковал детали переписки членов Национального комитета Демократической партии, а также письма председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. В октябре власти США заявили о якобы причастности правительства РФ к хакерским атакам. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.

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