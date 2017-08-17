Эксперт: комментарий "Миротворца" о смерти Глаголевой звучит мерзко и подло

Сайт "Миротворец" с издевкой написал о смерти российской актрисы Веры Глаголевой. Эксперт Эдуард Попов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что, делая такие заявления, "Миротворец" показывает, что находится "по ту сторону" морали.

Скандально известный украинский сайт "Миротворец" поиздевался над смертью российской актрисы Веры Глаголевой.

В посте в Facebook представители сайта написали о том, что она поддерживала "агрессию России против Украины" и "нарушила" государственную границу, и связали с этим ее болезнь.

"Вы все еще не верите в то, поддержка российской агрессии и попадание в Чистилище – это первый шаг к тяжелой и мучительной смерти? Вам мало примеров? Спросите у Задорнова и Кобзона", – говорится в сообщении.

"Миротворец" известен в первую очередь публикациями личных данных ополченцев Донбасса, журналистов, артистов и всех тех, кто якобы являются "врагами Украины". В частности, туда попадают музыканты, выступившие в Крыму, причем не только российские – в базу "Миротворца", в частности, внесены Эмир Кустурица и участники группы Scooter.

Вера Глаголева попала в список "Миротворца" после того, как в прошлом году приняла участие в крымском фестивале Боспорские агоны.

Актриса скончалась в среду, 16 августа, в Германии на 62-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с ней состоится 19 августа в Центральном доме кино.

Ведущий научный сотрудник Института русского зарубежья Эдуард Попов

"Во-первых, я хочу выразить соболезнования родным и близким актрисы. Я очень любил фильмы с ее участием. И для меня, как и для всех поклонников ее творчества, было большой неожиданностью и ударом известие о ее смерти. И на фоне этой трагичной вести заявление "Миротворца" звучит особенно мерзко и подло. "Миротворец" тем самым демонстрирует, что для него и для сторонников украинской идеи не осталось ничего святого, если, конечно, святое у них когда-то было. На мой взгляд, делая такие заявления, "Миротворец" показывает, что находится по ту сторону морали. Он, скорее, следует какой-то архаичной, средневековой традиции, которую мы уже давно успели забыть. При этом все что ни делают, все, что ни заявляют этой украинской идеи, в конечном счете обернется против Украины", – сказал Эдуард Попов в эфире радио Sputnik.

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