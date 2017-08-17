Политолог: переименование улиц в Польше – это политическая провокация

Институт национальной памяти Польши потребовал переименовать в стране почти тысячу улиц. В эфире радио Sputnik политолог Кирилл Коктыш выразил мнение, что за переименованиями улиц стоит обширный замысел.

Институт национальной памяти (IPN) Польши требует переименовать к концу лета почти тысячу улиц в связи с принятием в стране поправок к закону о декоммунизации.

"К настоящему времени IPN сделал 336 представлений, касающихся 943 улиц, которых касается закон", – говорится в сообщении института. Отмечается, что местные органы власти в случае сомнений могут обратиться в институт за помощью в проверке названия улицы на предмет необходимости его замены.

IPN регулярно дополняет перечень названий, подлежащих замене. В настоящее время список, опубликованный на официальном сайте института, включает 107 названий. В частности, как указывает институт, заменить необходимо названия улиц Первой армии Войска польского, 22 июля, 9 мая, Красной армии, Героев Сталинграда, Народного Войска польского, Польского комитета национального освобождения, 10-летия и 40-летия ПНР.

Институт сообщает, что если до 2 сентября текущего года органы местного самоуправления не внесут изменения в названия улиц самостоятельно, то соответствующие постановления издадут воеводы.

Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования.

В эфире радио Sputnik член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш выразил мнение, что за переименованием улиц в Польше стоит нечто большее.

"Понятно, что речь идет о попытке выстраивания новой польской идентичности, новой Речи Посполитой. И в этом плане правящая партия будет достаточно радикально отстраиваться от оппонентов. Ей как раз нужно получить конфронтацию, она ее, собственно, и получила. И на Западе, и на Востоке – с Россией. При этом Польша получила поддержку от США, чтобы в какой-то степени перетянуть на себя роль Великобритании – стать противовесом Германии. Поэтому страна будет искать свои истоки в Польше Пилсудского, и ровно на ней пытаться выстроить свою идентичность", – сказал Кирилл Коктыш.

По мнению эксперта, затеянная декоммунизация – это еще попытка нынешних польских властей ослабить своих оппонентов.

"Это усугубит раскол и даст повод, наверное, для прямой конфронтации с частью населения, что и является целью сегодняшнего польского режима. И сразу выявит оппонентов, которые начнут выступать против. Это позволит обвинить оппонентов врагами Польши, врагами исторической памяти, и по возможности символически, а может, и совсем не символически репрессировать. Такого рода провокации делаются ровно для того, чтобы либо символически уничтожить политических противников, либо, наоборот, реально их уничтожить. Когда они начнут так или иначе протестовать, их получится обвинить в противостоянии "Великой Польше"", – считает Кирилл Коктыш.

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