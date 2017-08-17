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Эксперт: "экономическая война" США и КНР? Бэннон бежит впереди паровоза

10:2817.08.2017
(обновлено: 10:31 17.08.2017)
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© AFP 2017 / Don EmmertСоветник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон после пресс-конференции. 11 января 2017 годаСоветник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон после пресс-конференции. 11 января 2017 года
© AFP 2017 / Don Emmert
Советник американского президента Стивен Бэннон заявил, что США ведут экономическую войну с КНР. Эксперт Владимир Васильев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что эти слова – часть политического и психологического давления на Китай.

Главный стратегический советник американского президента Стивен Бэннон заявил, что США ведут экономическую войну с КНР.

"Мы находимся в состоянии экономической войны с Китаем. Они не стесняются говорить о том, что делают", – передает его слова издание The American Prospect

Рекламный щит с изображением купюры доллара США в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
Мнение: "последнее китайское предупреждение" в адрес США – не просто слова

Бэннон также отметил, что одно из двух государств в ближайшие 25-30 лет станет мировым гегемоном. Стратег Белого дома предостерег американские власти, заявив, что если США "застрянут на этом пути", то Китай станет мировым лидером, а "США никогда не смогут восстановиться, если продолжат проигрывать".

Бэннон коснулся и северокорейской проблемы. Советник Трампа отметил, что Китай может достичь договора, при котором ядерная программа КНДР была бы заморожена, а Вашингтон в таком случае вывел бы свои войска с полуострова. Однако издание подчеркивает, что, по мнению Бэннона, такой сценарий возможен лишь в отдаленной перспективе.

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что советник американского президента риторически преувеличил остроту ситуации.  

"Это продолжение той же самой риторики, которая сейчас раздается вокруг Северной Кореи. Пока это слова. То есть, это продолжение угроз в адрес Пекина: если сейчас КНР не окажет давление на Пхеньян, то Вашингтон, дескать, начнет полномасштабную экономическую войну против Китая. Здесь Бэннон немножко "бежит впереди паровоза". Каковы факты? В понедельник (президент США Дональд) Трамп подписал меморандум для торгового представителя США с поручением провести расследование торговой практики КНР, чтобы выяснить, в какой степени Китай использует, если можно так выразиться, несанкционированное заимствование интеллектуальной собственности Америки для своего экономического развития… Американские обозреватели  отметили, что подготовка такого доклада может занять месяцы, может быть, даже, до года. Поэтому пока это остается в рамках угроз", – полагает Владимир Васильев.   

По его мнению, речь идет о продолжении прежней тактики политического и психологического давления на Китай со стороны США.   

"Я думаю, что пока все это – набор слов, преследующих некие стратегические и некоторые тактические цели. Тактические – этот еще раз оказать психологическое и политическое давление на Китай, чтобы он повлиял на Северную Корею", – считает Владимир Васильев.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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