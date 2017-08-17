Политолог: предложение РФ по химоружию в Сирии абсолютно обосновано

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал к проверке сведений о поставках США и Великобританией отравляющих веществ в Сирию. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik отметил, что обвинения в адрес двух этих стран очень серьезны.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что необходимо проверить сведения о поставках США и Великобританией отравляющих средств в Сирию.

Ранее замглавы сирийского МИД Фейсал Микдад сообщил, что отравляющие вещества, обнаруженные в оставленных террористами складах оружия в восточном Дамаске и Алеппо, были произведены американскими и британскими фирмами. Представители компаний уже опровергли обвинения в свой адрес. По словам Микдада, речь идет об отравляющих средствах раздражающего действия, которые разрешается применять в целях борьбы с беспорядками, а для ведения войны их в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия использовать запрещено.

Российский дипломат отметил, что если данные будут подтверждены, то это означает нарушение Конвенции о запрещении химоружия.

Информацию о поставках прокомментировали также в Пентагоне. Там отметили, что Вашингтон оказывает содействие лишь проверенным группировкам, борющимся с ИГ*. При этом, как заявили американские военные, "в эту помощь ни сейчас, ни когда-либо не входили химические вещества", о которых сообщила сирийская сторона.

Ранее в коалиции во главе с США заявляли, что не фиксировали случаев применения боевиками ИГ* химического оружия, однако неоднократно обвиняли в этом официальный Дамаск.

Сирийские власти, в свою очередь, подчеркивали, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Обнародованные сирийским правительством данные поставили США и Великобританию в ситуацию, когда они не могут отказаться от проведения международного расследования по этим фактам. Такое мнение высказал в эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

"Российская позиция по этому вопросу абсолютно обоснована. Более того, на месте США и Великобритании я бы поддержал эту позицию. Ведь если США и Великобритания заблокируют проведение такого расследования, то у международного сообщества должно будет сложиться достаточно определенное впечатление, что эти две страны могут быть виновны в нарушениях – возможно, и косвенно – и пытаются их скрыть. А само по себе обвинение в данных поставках – это очень серьезно", – отметил Владимир Шаповалов.

По его словам, обнародованные сирийским правительством данные – это очень серьезные улики и они в любом случае должны быть тщательно изучены.

"Любые действия, связанные с отравляющими веществами, нужно очень тщательно отслеживать и расследовать. Это не должна быть "игра в одни ворота": нужно оценивать любые возможности поставок таких веществ, откуда бы они ни осуществлялись. А те данные, которые обнародовало сирийское правительство – это очень серьезные улики", – считает Владимир Шаповалов.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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