Форманчук: в Киеве военные учения "Запад-2017" вызывают неприкрытую злобу

В украинском Минобороны назвали российско-белорусские военные учения "Запад-2017" угрозой для Украины и Европы. Политолог Александр Форманчук в эфире радио Sputnik отметил, что в Киеве по-особенному реагируют на сотрудничество Москвы и Минска.

Украинский министр обороны Степан Полторак заявил об опасности росийско-белорусских учений "Запад-2017" для Украины и Европы, а также о готовности украинской армии отразить нападение "агрессора". Об этом Полторак заявил после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Глава украинского ведомства считает, что "чрезвычайно мощные" учения "Запад-2017" могут использоваться для начала "агрессии" не только против Украины, но и против любой страны Европы, имеющей границу с Россией, передает RT.

"Конечно, со своей стороны мы также будем адекватно реагировать на проведение учений", – сказал Полторак. Он добавил, что Украина будет готова отразить возможную атаку "страны-агрессора".

Совместные военные учения России и Белоруссии "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября, в них примут участие до 13 тысяч военных.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук высказал мнение, что в Киеве по-особенному реагируют на сотрудничество Москвы и Минска.

"Сегодня правящий класс на Украине во главе с (президентом Петром) Порошенко проводит "титаническую" работу по дискредитации Российской Федерации по всем направлениям, в том числе и на белорусском. Напомню, что недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко побывал с визитом на Украине. Для Лукашенко Украина является достаточно выгодным рынком, а Порошенко надеется, что ему каким-то образом удастся оказать влияние на отрыв Белоруссии от России. Поэтому совместные учения РФ и Белоруссии в Киеве вызывают неприкрытую злобу", – сказал Александр Форманчук.

При этом, отметил он, американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze в северо-западной части Черного моря не вызывают похожей реакции России.

"Эти учения уже стали традиционными, и Россия не реагирует таким образом, что это агрессия. Хотя в Очакове Николаевской области американцы пытаются глубоко "пускать корни", и Порошенко их туда активно зазывает. Но мы пока не сделали серьезных заявлений", – отметил Александр Форманчук.

По его мнению, заявления министра обороны Украины Полторака являются пропагандистскими.

"Хотят показать: мол, по-прежнему противостоим "агрессии России". Тем самым они демонстрируют преданность Вашингтону. Это говорит о том, что украинская политика по-прежнему построена на желании работать на антироссийском ресурсе", – заключил Александр Форманчук.

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