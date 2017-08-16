Военный политолог: просто так американские инструкторы из Украины не уйдут

США подготовили украинских разведчиков для операций в Донбассе, сообщили в Минобороны Украины. Военный политолог Олег Глазунов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что дестабилизация обстановки там выгодна Вашингтону.

Американские военные завершили курс подготовки группы украинских артиллерийских разведчиков, сообщила пресс-служба главного управления разведки Минобороны Украины. Подготовка проходила на одном из украинских военных полигонов.

Планируется, что обученные военнослужащие в дальнейшем будут действовать в составе мобильных групп инструкторов и готовить артиллеристов, действующих в Донбассе.

Ранее в Киеве заявили, что США за три года потратили более 600 млн долларов на материально-техническую помощь украинской армии и подготовку военных.

США оказывают военную помощь Украине, но официально пока только в виде обмундирования и оборудования, а не "летального вооружения". Кроме того, американские инструкторы обучают бойцов Национальной гвардии Украины.

По мнению эксперта ассоциации военных политологов, доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олега Глазунова для США выгодна дестабилизация обстановки на Украине.

"Это делается для того, чтобы постоянно "дергать" Россию. Просто так американцы из Украины не уйдут – она для того и предназначена, чтобы Россия на своих западных рубежах ощущала неспокойствие, нестабильность. Соединенным Штатом выгодно, чтобы конфликт в Донбассе продлился как можно дольше. Поэтому они будут постоянно готовить диверсантов, разведчиков, подготавливать украинскую армию. Не исключено, что диверсанта, задержанного накануне в Крыму сотрудниками ФСБ, также подготовили инструкторы из США", — сказал Олег Глазунов в эфире радио Sputnik.

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