Кинокритик: образы Веры Глаголевой в кино были пронзительны и точны

Режиссер Вера Глаголева перед показом своего фильма Две женщины в рамках Международного медиафорума в Санкт-Петербурге

Режиссер Вера Глаголева перед показом своего фильма Две женщины в рамках Международного медиафорума в Санкт-Петербурге

Ушла из жизни российская актриса и кинорежиссер Вера Глаголева. В эфире радио Sputnik историк кино Александр Шпагин рассказал о том, какое впечатление оказывали лично на него и на зрителей работы этой талантливой женщины.

Народная артистка России Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни, сообщила РИА Новости ее подруга, актриса Лариса Гузеева.

"Да, она умерла", – сказала Гузеева. Агентство пока не располагает информацией о причинах смерти актрисы.

"Мы очень просим всех представителей СМИ в этот трагический период нашей жизни, воздержаться от каких-либо комментариев и оставить нашу семью в покое. Если вы действительно любили нашу маму просто молитесь о новопреставленной рабе Божьей Вере", – написала старшая дочь актрисы Анна Нахапетова в своем аккаунте в инстаграме.

Глаголева родилась в 1956 году в Москве, а первый раз в кино снялась после окончания школы в картине режиссера Родиона Нахапетова "На край света". Фильм получил приз на кинофестивале в Любляне.

Вскоре Глаголева вышла замуж за Нахапетова и снялась еще в нескольких картинах мужа: "Враги", "Не стреляйте в белых лебедей", "О тебе", "Идущий следом", "Зонтик для новобрачных".

Также актриса снималась и у других режиссеров. За главную роль в фильме "Выйти замуж за капитана" (1985) Виталия Мельникова Глаголева получила звание "Лучшей актрисы 1986 года" по результатам опроса журнала "Советский экран".

Продолжала Глаголева активно сниматься и в дальнейшем, была занята в театральных проектах.

Последней картиной Глаголевой стал фильм "Две женщины" по пьесе Ивана Тургенева, снятый в 2014 году.

В 2011 году Глаголевой присвоили звание народной артистки России.

Кинокритик, историк кино Александр Шпагин в эфире радио Sputnik рассказал о своем впечатлении от режиссерских работ Веры Глаголевой.

"Это было ее увлечением в начале девяностых – она себя попробовала в режиссуре, но потом это переросло в настоящую профессию. И в итоге воплотилось в прекрасную картину "Одна война" – одну из лучших, на мой взгляд, лент о духовных последствиях войны с очень сильным, глубинным пацифистским оттенком. Никогда не забуду: редчайший случай – чтобы зрительный зал плакал, но это как раз был тот самый случай – ее фильм закончился, и весь зал плакал, настолько это была пронзительная и мощная работа", – отметил Александр Шпагин.

По его мнению, зрители навсегда запомнят актрису по ее самым первым ролям.

"Мне кажется, что самые интересные роли, которые она сыграла, были в телевизионных фильмах ее мужа Родиона Нахапетова – "Не стреляйте в белых лебедей" и "О тебе". Уж больно точно был образ ею схвачен в фильме "На край света". Казалось бы: не профессиональная актриса, но как точно она передала образ такой "прихиппованной" девчонки, которая должна перерасти в женщину. Этот образ оказался уместным и удачным – образ гадкого утенка в ожидании своей женской судьбы. Фильм "Выйти замуж за капитана" – это просто матрица подобного образа. В конце девяностых она открылась как большая актриса, потом была режиссура. Я ждал от нее новых очень талантливых работ. К сожалению, это уже не свершится", – сказал Александр Шпагин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!