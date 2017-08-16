Эксперт о "химоружии США и Британии" в Сирии: правда выплывает наружу

Сирия обвинила США и Британию в поставке отравляющих веществ боевикам. Военный эксперт Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в данной ситуации Вашингтон и Лондон показывают свое истинное лицо.

Отравляющие вещества, которые нашли на оставленных боевиками складах, доставили террористам из США и Великобритании, заявил замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад на пресс-конференции в Дамаске.

"Все найденные спецсредства представляют собой ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, которые снаряжены раздражающими отравляющими веществами CS и CN… Обнаруженные химические боеприпасы, показанные на слайде, были произведены компанией "Federal Laboratories" на территории США… А отравляющие средства произведены компаниями "Cherming Defence UK" (Великобритания) и "NonLethal Technologies" (США)", – сказал Микдад.

По словам замминистра, отравляющие вещества нашли на складах боевиков в Алеппо и в освобожденных районах восточного пригорода Дамаска.

Микдад напомнил, что, в соответствии с пятой статьей Конвенции о запрещении химического оружия применять отравляющих средств раздражающего действия разрешается только в целях борьбы с беспорядками, для ведения войны их использовать запрещено.

"Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что США и Великобритания, а также их союзники в регионе, нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия, оказывают всяческую поддержку террористическим организациям, действующим на территории Сирии. Ими осуществляются поставки боевикам не только обычного вооружения, но и запрещенных отравляющих средств", – добавил Микдад.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала это заявление. "Вот вам и вся приверженность международному праву и торжество демократии. Прикрываясь фотографиями убитых детей, поставлять террористам отравляющие вещества – за гранью понимания", – написала она на своей странице в Facebook.

Генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев считает, что США и Британия таким образом показали свое истинное лицо.

"Информация, которая появилась сегодня в СМИ – о том, что Сирия обвиняет США и Великобританию в поставках элементов или в целом химического оружия сирийским оппозиционерам, которые на самом деле являются сторонниками ИГИЛ* – показывает "черное", неприглядное лицо этих двух стран, этих двух "великих демократий". Фарисейство, которым занимаются политики, политики, бизнесмены и специалисты по информационной войне в этих двух странах, вызывает самое большое возмущение. Сколько обвинений в адрес сирийского руководства, сколько обвинений в адрес союзников Сирии! И вот сегодня правда выплывает наружу", – сказал Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik.

При этом он предложил пути выхода из сложившейся ситуации в Сирии.

"Нарушены все принятые ООН конвенции о запрещении химического оружия, нарушены все нормы человеческой морали, нарушены все нормы нормального политического поведения на международной арене. И сейчас первая задача – прекратить любые попытки лжи и обмана на международной арене. Второе – надо четко и конкретно под руководством ООН, Совбеза поставить заслон на любые попытки распространения элементов химического оружия и попытки делить террористов на "хороших" и "плохих". И третье – нужно, наконец, четко определиться, что политика США и поддерживающей их Великобритании по свержению неугодных им режимов является преступной. Тем более что наиболее серьезно это проявляется сегодня в Сирии", – отметил военный эксперт.

Ранее в коалиции во главе с США заявляли, что не фиксировали случаев применения боевиками ИГ* химического оружия, однако не раз обвиняли в этом официальный Дамаск.

Сирийские власти, в свою очередь, подчеркивали, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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