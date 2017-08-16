Сенатор об обвинениях Киевом России в передаче двигателей КНДР: это абсурд

В Киеве обвинили Россию в передаче украинских ракетных двигателей КНДР. В эфире радио Sputnik сенатор Андрей Климов отметил, что даже в США не стали настаивать на "российском следе", поскольку понимают, насколько это неправдоподобно.

Исполняющий обязанности председателя Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко заявил, что Россия могла способствовать передаче КНДР двигателей РД-250, сообщают украинские СМИ.

По словам Радченко, Москва располагает ракетами "Циклон-2" и "Циклон-3", в которых установлены украинские ракетные двигатели. Он отметил, что комплектующие были поставлены в составе ракет в рамках российской космической программы.

"Из числа готовых изделий они (россияне – ред.) могут эти двигатели поставлять кому угодно. Это не исключено, учитывая партнерские отношения России и Северной Кореи", – заявил Радченко.

Он также добавил, что на сегодняшний день у Украины нет "никакой возможности" производить и поставлять соответствующие двигатели.

Ранее газета New York Times сообщила, что КНДР через черный рынок могла получить двигатели для своих баллистических ракет, изготовленные на украинском предприятии "Южмаш". В Госдепе подчеркнули, что Вашингтон серьезно относится к сообщениям о поставках ракетных двигателей из Украины в КНДР.

В эфире радио Sputnik заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов высказал мнение, что заявления Радченко абсурдны.

"Выпад Киева в адрес Москвы был ожидаемым – если, не дай бог, на Украину упадет метеорит, то и в этом, вне всякого сомнения, тоже будет виновата Москва. Но если говорить серьезно, то даже американское разведсообщество ничего не говорит про "российский след", потому что там прекрасно понимают, что с учетом географии, появление рядом с Владивостоком дополнительных военных мощностей у Пхеньяна ничего хорошего нам не предвещает. Россия, как никто другой, не заинтересована в этом. Нам, наоборот, приходится бдительность усиливать. Представьте, что при этом мы якобы начинаем снабжать эту территорию – но мы же не самоубийцы! Это понимают и в Вашингтоне – понимают абсурдность этой идеи", – сказал Андрей Климов.

По его мнению, более правдоподобно выглядит версия поставок двигателей через посредников.

"Есть масса случаев, когда со стороны Украины происходит продажа оружия по "серым" и "черным" схемам. Кроме того, Пхеньян давно научился через третьи страны торговать. А поскольку жадность и коррупция у наших соседей зашкаливает, то я не удивлюсь, если какая-то часть технологической базы "утекла" из Украины через посредников именно в Пхеньян. Американцы недаром начали об этом рассуждать", – отметил Андрей Климов.

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