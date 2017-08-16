Мнение: Киев способен создавать "красивые танки" лишь на бумаге

В Киеве в День независимости Украины пройдет военный парад, в котором, как сообщают СМИ, примет участие новая военная техника. Однако политолог Ростислав Ищенко вэфире радио Sputnik выразил сомнение в способности Украины выпускать качественную технику.

В День независимости Украины 24 августа 2017 года в Киеве состоится военный парад, сообщают украинские СМИ. В параде войск примут участие украинские военные и военнослужащие нескольких стран, входящих в НАТО.

Всего по Крещатику пройдут 4,5 тысячи украинских военных, из которых около тысячи – участники так называемой антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины. Согласие на участие в параде уже дали шесть стран, среди которых Грузия, Великобритания, Эстония, Латвия. Всего приглашены представители всех 29 стран-членов НАТО.

Сообщается, что на параде независимости будут продемонстрированы 70 образцов украинской военной техники, из которых 25 – абсолютно новые. После парада техника будет передана частям украинской армии, выполняющим задания в АТО.

В эфире радио Sputnik президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко выразил мнение, что новой тяжелой техники на параде в Киеве не будет.

"Думаю, что не "новейшие", а только что покрашенные, потому что Украина уже давно не в состоянии выпускать тяжелую бронетехнику: танки, САУ. Дело в том, что она не производит артиллерийские стволы. Самое крупное орудие, которое выпускается – это калибр 37 миллиметров, оно ставится на бронетранспортеры. Легкую бронетехнику Украина, конечно, делает. Но сейчас Индонезия отказалась от украинских бронетранспортеров, ранее Ирак отказался. Это говорит о качестве этой бронетехники. Кроме того, она выпускается весьма ограниченными партиями. То есть, если что-то с этого парада куда-то и пойдет, то это будет пять-десять единиц техники", – считает Ростислав Ищенко.

По его мнению, украинские власти блефуют, когда заявляют о том, что Украина способна выпускать современные образцы тяжелой бронетехники.

"Когда там (на Украине) говорят: мы придумали красивый танк и сейчас всех победим, то нарисовать на бумаге можно, даже картонный макет сделать. Но выпустить танк – это очень сложная задача. Сейчас Франция совместно с Германией, которые вместе разрабатывали танки последние лет 50, говорят: для того, чтобы создать такой танк как "Армата", им понадобится лет 20. А где Германия, и где Украина? ", – отметил политолог.

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