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Политолог: киевские власти пытаются выслужиться перед США любой ценой

13:4216.08.2017
(обновлено: 13:43 16.08.2017)
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© Фото : Аккаунт ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры УкраиныЗдание Генеральной прокуратуры Украины
© Фото : Аккаунт ГПУ в Facebook
На Украине завели уголовное дело о вмешательстве в американские выборы. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в Киеве просто не могли не отреагировать на "окрик" из Вашингтона.

Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело о вмешательстве Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в выборы президента США, сообщают СМИ.

Депутат Верховной рады Андрей Деркач, на основании заявления которого открыто уголовное производство в отношении НАБУ, в Facebook пояснил причины своего обращение в прокуратуру. По его мнению, действия НАБУ нанесли значительный ущерб отношениям Вашингтона и Киева.

Второй запуск баллистической ракеты Хвасон-14 в Пхеньяне. 29 июля 2017
© REUTERS / KCNA
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"Украина предстала в глазах США как ненадежный партнер. Двухсторонние контакты на высшем уровне на некоторое время были полностью заблокированы, а финансовая помощь существенно сокращена", – написал он.

Он напомнил, что в США планировали выделить 570 млн долларов в 2018 году в качестве помощи Украине, однако в новом проекте бюджета объем помощи был сокращен на 69% – до 177 млн.

Поддержка Соединенных Штатов жизненно важна для Киева, заявил Деркач. "Только прозрачное и тщательное расследование фактов незаконного вмешательства украинских должностных лиц в избирательную кампанию США может восстановить доверие стратегического партнера к Украине", – подытожил он.

Президент США Дональд Трамп 25 июля призвал расследовать действия Украины по поддержке кандидата Хиллари Клинтон во время избирательной кампании.

"Попытки Украины саботировать кампанию Трампа "потихоньку работали на улучшение позиций Клинтон", и где же расследование, генеральный прокурор?", – написал он в Twitter, обращаясь к Джеффу Сешнсу.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ранее заявляла, что Национальный комитет Демократической партии "фактически сотрудничал" с украинским посольством, пытаясь найти компромат на соперников. По словам Сандерс, все это "хорошо задокументировано".

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik выразил мнение, что на Украине не могли не отреагировать на подобные "замечания" со стороны США.

"Конечно, на выборы в США Украина оказать какое-то серьезное влияние не могла. Нынешняя постмайданная власть пришла с помощью США, ее "кормила" администрация (бывшего президента США Барака) Обамы. Киев просто не мог ставить на других, поэтому там выступали против Трампа. Но Трамп заявил, что надо провести расследование. Как говорится, он – человек не злопамятный, но память у него хорошая: зло он не забывает. США сейчас предпочитают держать на удалении всю эту постмайданную команду и привлекать ее по мере необходимости – только на антироссийском фронте. А у Киева есть желание все время напоминать о себе, там пытаются выслужиться любой ценой перед Соединенными Штатами. Тем более что Киев обвиняет сам президент Соединенных Штатов", – сказал Александр Дудчак.

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