Мнение: на Западе начали осознавать, какого "монстра" воспитали на Украине

Комитет защиты журналистов (КЗЖ), базирующийся в США, осудил власти Украины за притеснение СМИ. Политобозреватель Владимир Скачко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобные заявления вряд ли как-то изменят ситуацию.

Комитет защиты журналистов (КЗЖ), базирующийся в Нью-Йорке, осудил притеснение репортеров со стороны властей Украины.

Поводом для заявления, поступившего в распоряжение РИА Новости, стали проведенные на днях Службой безопасности Украины обыски в редакции независимого новостного портала Strana и в домах нескольких из его журналистов. Кроме того, как сообщается, вступившийся за коллег глава Национального совета журналистов Сергей Томиленко подвергся критике со стороны одного из депутатов Верховной рады и получил угрозы в социальных сетях.

"Украинские власти должны прекратить преследования сайта Strana. Снять все обвинения с Гужвы и положить конец неблагоприятной атмосфере вокруг представителей прессы", – заявила региональный директор КЗЖ Нина Огнянова.

По ее словам, "политики создают ядовитую атмосферу вокруг СМИ, разделяя украинских журналистов на патриотов и непатриотов, тогда как они должны приветствовать широкий спектр взглядов с целью информирования общественности".

В эфире радио Sputnik политический обозреватель, журналист Владимир Скачко выразил удивление, что только сейчас КЗЖ и другие западные структуры по защите журналистов увидели нарушения на Украине.

"Поведение Комитета по защите журналистов, "Репортеров без границ" и прочих журналистских структур, призванных якобы защищать свободу слова и повышать уровень демократии в стране – это всего лишь хорошая мина при плохой игре. Все эти структуры долгое время не просто приближали государственный переворот 2014 года (на Украине), но и готовили его, а потом долгое время освещали его последствия", – сказал Владимир Скачко.

Вместе с тем, по его мнению, в целом на Западе начинают осознавать, что на самом деле представляют собой нынешние украинские власти.

"На Западе даже обывателям и новым политическим элитам, которые, так или иначе, меняются, становится ясно, какого "монстра" на Украине они воспитали под видом экспорта демократии и утверждения общецивилизационных норм, выбора европейского пути и тому подобного. Люди прекрасно понимают и все больше убеждаются в том, что строится на Украине после государственного переворота, названного "революцией достоинства"", – уверен политический обозреватель.

При этом он предположил, что в перспективе ситуация со свободой СМИ на Украине только ухудшится.

"Сами политологи говорят о том, что осенью будет некий заговор, чтобы "заткнуть" не только реально существующие СМИ, пускай и в интернете, но даже закрыть блогеров, перепугать, выдавить из страны плохоньких эрзац-лидеров общественного мнения. Это говорит о том, что предчувствие – это как форма существования журналистики на Украине", – заключил Владимир Скачко.

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