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Эксперт о твите Обамы с цитатой Манделы: можно вспомнить еще и про Каддафи

10:5616.08.2017
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© REUTERS / Justin IdeЦветы и фотография погибшей на месте наезда автомобиля на участников протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017Цветы и фотография погибшей на месте наезда автомобиля на участников протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017
© REUTERS / Justin Ide
Твит экс-президента США Барака Обамы о событиях в Шарлоттсвилле стал самым популярным в истории Twitter. Американист Александр Домрин в эфире радио Sputnik объяснил, почему он скептически относится к содержанию этого твита.

Твит экс-президента США Барака Обамы после столкновений ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле стал самым популярным за всю историю существования Twitter, свидетельствуют данные на сайте favstar.fm, отслеживающем активность пользователей. 

В Twitter Обама процитировал южноафриканского государственного и политического деятеля Нельсона Манделу. К твиту прикреплена фотография Обамы у окна детского сада, сделанная в 2011 году. Из окна вместе смотрят на президента дети разных рас.

Акции протеста в Шарлоттсвилле (штат Виргиния)
© REUTERS / Joshua Roberts
Война с памятниками докатилась до США. И целит в Трампа

"Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди должны учиться ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, то их можно научить любить, потому что любовь более естественна человеческому сердцу, чем ее противоположность – Нельсон Мандела", – написал Обама. Запись была разделена на три твита. Первая часть записи набрала более 2,73 миллиона лайков. 

В минувшие выходные в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) прошли столкновения между ультраправыми и левыми активистами. В результате наезда автомобиля на толпу один человек погиб, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.

 Американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что попытки противников Дональда Трампа выставить его в качестве расиста как минимум нечестны.  

 "Трамп, хотя он и победил на выборах 8 ноября (2016 года), до сих пор продолжает сталкивается с ситуацией, когда проигравшие в ходе честных и легитимных выборах не оставляют попыток  свалить его. Теперь придумана еще одна "проблема" – пытаются доказать, что Трамп якобы расист, ссылаясь на его реакцию на события в городке Шарлоттсвилль. Но эту "проблему" именно что придумали. Напомню, что еще в мае этого года в этом городке, который я хорошо знаю, в городском совете приняли решение снести памятник генералу (Роберту) Ли, который был в ходе Гражданской войны 1861-1865 годов на стороне конфедератов. Между тем, ранее в США был своего рода консенсус: там стояли памятники как полководцам-северянам, так и южанам. Кстати, сам генерал Ли, хотя он сражался на стороне Юга, был противником рабовладения и у него не было рабов. То есть, ситуация неоднозначная – а то, что хотят ее использовать, чтобы нанести ущерб Трампу – это совершенно откровенная "подстава".  И в этой ситуации противники Трампа ведут себя совершенно нецивилизованно, а Обама, конечно же – их лидер", – полагает Александр Домрин. 

По его словам, сейчас многие действия как Дональда Трампа, так и его оппонентов внутри страны продиктованы логикой политической борьбы – и это можно отнести, скорее всего, и к уже ставшему знаменитым твиту экс-президента Барака Обамы.     

"Обама цитирует в своем твите Нельсона Манделу. Давайте вспомним: в последние десятилетия было два наиболее уважаемых в Африке лидера – Нельсон Мандела и Муаммар Каддафи. Так ведь это при Обаме его же госсекретарь (Хиллари Клинтон) так сладострастно восхищалась, глядя на запись сцены убийства Каддафи. Поэтому нужно с очень большой долей скепсиса относиться к этим высказываниям – и помнить не только самые последние события, не только события последнего года, но и всех последних лет", – считает Александр Домрин.    

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

 

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