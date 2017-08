Мнение: США проработают тему возможных поставок двигателей с Украины в КНДР

В США серьезно восприняли сообщения о возможных поставках ракетных двигателей с Украины в КНДР, заявили в Госдепе. Такие поставки, если они имели место – грубое нарушение международных норм, отметил в эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень.

США "очень серьезно" относятся к сообщениям о поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, заявила на брифинге официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

"Разумеется, мы знаем об этих сообщениях. Это вопрос, который мы воспримем очень серьезно, если это действительно было так", – сказала она.

В понедельник газета The New York Times сообщила, что Северная Корея могла через черный рынок получить для баллистических ракет двигатели, изготовленные на украинском предприятии "Южмаш". Газета ссылалась на засекреченные оценки американских разведывательных служб и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана.

В Белом доме публикацию комментировать не стали, в Пентагоне журналистам предложили обратиться в разведывательное сообщество США.

В Киеве выступили с опровержением сообщений о поставках двигателей – соответствующие заявления сделали премьер Владимир Гройсман и секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. Украинский "Южмаш" объявил, что не имеет отношения к ракетным программам Пхеньяна.

Исполняющий обязанности главы Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко и вовсе нашел в публикации The New York Times "российский след". Судиться с газетой украинское космическое агентство при этом не намерено.

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень.

"Эта тема будет тщательно проработана в США, поскольку конфронтация между США и КНДР достигла апогея. Резолюции Совбеза ООН не дают возможности (поставлять ракетные двигатели в КНДР, – ред.). Речь идет о серьезном нарушении международных норм, если это действительно имело место", – отметил Евгений Бень.

Генеральный конструктор украинского бюро "Южное" Александр Дегтярев допустил, что какой-то из стран удалось нелегально скопировать украинский ракетный двигатель. Он заявил об этом изданию "Страна.ua".

С тем, что Пхеньян мог разработать двигатели самостоятельно на основе утечек, согласен и Евгений Бень.

"Современный мир достаточно открыт. В том числе велика и утечка различных технологий. Даже при том, что эти ракеты, пуск которых происходит из Северной Кореи, представляют угрозу не только для американских баз, но и для близлежащих государств. Какого-то успеха они (в КНДР) достигли", – отметил Евгений Бень.

