Мнение: нужно не перевозить штаб-квартиру НАТО в РФ, а распустить альянс

Далай-лама, российский нейробиолог, член-корр РАН и РАМН Константин Анохин и другие российские и буддийские ученые обсуждают на конференции в Дели природу сознания

Далай-лама, российский нейробиолог, член-корр РАН и РАМН Константин Анохин и другие российские и буддийские ученые обсуждают на конференции в Дели природу сознания

Далай-лама поделился мечтой о переезде штаб-квартиры НАТО в Москву. Эту идею, высказанную в беседе с журналистами, в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Леонид Крутаков.

Далай-лама XIV заявил, что мечтает о том, чтобы штаб-квартира НАТО переехала в Москву. Об этом он рассказал в интервью газете "Коммерсант", добавив, что такое событие позволило бы России и США сблизиться.

В интервью духовный лидер тибетских буддистов отметил, что он верит в Россию.

"Я верю в большое будущее России. Россия на самом деле может стать настоящим мостом между Востоком и Западом", – заявил он изданию.

"Знаете, моя мечта – чтобы штаб-квартира НАТО переехала в Москву. В русском менталитете НАТО – символ враждебной силы. Если офис альянса окажется в Москве, психологически всем станет легче, возникнет ощущение, что теперь вы и американцы вместе! Боюсь, правда, что после такого предложения меня теперь и в Америку не пустят!" – пошутил Далай-лама.

Идею Далай-ламы в эфире радио Sputnik оценил политолог, публицист Леонид Крутаков.

"Это, конечно, идея мечтателя. Он смотрит на мир, исходя из философских представлений о взаимодействии культур и их проникновении. Для него процесс объединения человечества вокруг некоей идеи – это та самая глобализация, которую мы видим совершенно в других категориях: это финансовое, промышленное и информационное объединение. Которое, к сожалению, ведет не к сближению, а к нарастанию конфликтов в мире", – сказал Леонид Крутаков.

Он напомнил, что подобная идея ранее уже высказывалась на высшем уровне.

"Наш президент Владимир Путин тоже в свое время выступал с идеей, чтобы Россия вступила в НАТО. И был соответствующий ответ: мы не примем Россию. Этим было обозначено, что Россия – не партнер и союзник, а противник блока НАТО и главной страны, которая этот блок и создала, США", – отметил Леонид Крутаков.

Эксперт поделился своими представлениями о сегодняшних глобальных тенденциях.

"Как показала практика, попытка стереть национальные особенности государств и привести их к некой унификации ведет не к миру, а к нарастанию хаоса. То есть, мир возвращается к национальным проектам. Поэтому со стороны Далай-ламы, наверное, было бы лучше предложить, чтобы НАТО не переехало в Москву, а самораспустилось, и чтобы военные альянсы исчезли как таковые", – предположил Леонид Крутаков.

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