Главный археолог Москвы: раскопки подтверждают несомненную древность города

15 августа в России отмечается неофициальный праздник – День археолога. О выставке "Тайны московских подземелий", открывшейся в столице, в эфире радио Sputnik рассказал главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

В России 15 августа отмечается неофициальный праздник – День археолога. В частности, в Москве в этот день открылась выставка уникальных археологических находок, обнаруженных отечественными учеными в нынешнем году в разных регионах России – от Балтики до Крыма.

Кроме того, в Музее Москвы открылась выставка "Тайны московских подземелий", где собраны предметы, обнаруженные во время благоустройства городских улиц.

Заместитель руководителя Департамента культурного наследия, главный археолог города Москвы Леонид Кондрашев в эфире радио Sputnik рассказал об археологических раскопках, которые ведутся сейчас в Москве.

"Когда речь идет о замене дорожного и тротуарного покрытия, археологические слои не затрагивают. А вот замена коммуникаций – это очень важная и больная тема для Москвы, поскольку многие инженерные коммуникации были проложены достаточно давно, они сопровождаются археологическими исследованиями, и здесь археологи и обнаруживают что-то новое. Потом, обобщая эти данные, совершают научные открытия. И действительно на историю и археологию Москвы смотрим несколько по-другому", – сказал Леонид Кондрашев.

Он отметил высокий интерес москвичей к выставкам, подобным открывшейся в Музее Москвы.

"По закону археологи должны сдавать все свои находки в государственную часть музейного фонда. Закон предоставляет археологу, и это понятно, для научной обработки срок три года. Но нам кажется, что за это время актуальность восприятия археологии (а археологическое наследие – это часть нашего общего прошлого) может несколько притупиться. Поэтому, по договоренности и с археологами, и с музейными работниками, мы решили сделать выставку за очень короткий срок, это такой трудовой подвиг. Опыт прошлого года, когда мы сделали первую такую выставку, показал огромный интерес москвичей к такой практике, и в этом году мы решили повторить оперативную, пока предварительную выставку", – отметил археолог.

Он рассказал об артефактах, которые были представлены на выставке.

"Сейчас обнаружено около 10 тысяч артефактов, которые будут переданы в музейные собрания. Все 10 тысяч показать в рамках отдельной выставки, конечно, невозможно. Кроме того, находки продолжают поступать каждый день, и на выставке будут показаны те артефакты, которые найдены, по крайней мере, две недели назад. Для того чтобы на Биржевой площади добраться до нижних срубов, были разобраны элементы лестницы XVI-го века и сруб XVI века. Мы представим эти срубы, представим элементы Мытищинского водопровода. Находки будут как с Биржевой площади, так и с зоны ручья Черторый, то есть, с Пречистенской набережной, с Бульварного кольца, с тех улиц, которые затронуты нынешним годом программы "Моя улица"", – сказал Леонид Кондрашев.

По его словам, найденные артефакты позволяют подтвердить несомненную древность Москвы.

"Мы можем о возрасте Москвы судить по независимому источнику: эти товарные пломбы, которыми скрепляли тюки с товарами, которые при вскрытии этих тюков, выбрасывались, то есть никто специально не старался подкорректировать историю. Та информация, которая получена в ходе наших работ, позволяет нам почувствовать себя именно москвичами, жителями города, который имеет многовековую историю. И, хотя археология Москвы развивается с середины XIX века, основные исследования позволяют нам подтвердить несомненную древность города, его выдающуюся роль в формировании нашего современного сознания, которое основывается, прежде всего, на археологических данных", – рассказал археолог.

Главный археолог Москвы: раскопки подтверждают несомненную древность города Your browser does not support HTML5 audio

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