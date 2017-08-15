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Мнение: Израилю важно добиться от США непроницаемой зоны безопасности в САР

19:1215.08.2017
(обновлено: 19:14 15.08.2017)
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CC BY-SA 3.0 / Escla / Border crossingpoint Golan highsПограничный пункт между Сирией и Израилем на Голанских высотахПограничный пункт между Сирией и Израилем на Голанских высотах
CC BY-SA 3.0 / Escla / Border crossingpoint Golan highs
Делегация Израиля с директором "Моссад" обсудит в США перемирие в Сирии, пишут СМИ. Эксперт Григорий Лукьянов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что многое будет зависеть от позиции Вашингтона на переговорах.

Израильская делегация под руководством главы национальной разведслужбы "Моссад" Йоси Коэна на текущей неделе посетит Вашингтон, чтобы обсудить с представителями администрации США ряд конкретных пунктов соглашения о прекращении огня на юге Сирии, пишет газета Haaretz.

Дым над Раккой. 7 июня 2017
© REUTERS / Rodi Said/File Photo
Эксперт: США хотят вывести зоны деэскалации в Сирии из-под контроля Дамаска

Ожидается, что "израильская делегация попытается убедить высокопоставленных представителей американской администрации внести поправки в некоторые пункты соглашения о прекращении огня на юге Сирии, чтобы включить в него более четкие положения о необходимости отвести из Сирии иранские войска и бойцов шиитского движения "Хезболлах"", – заявил изданию неназванный представитель властей Израиля.

Как отмечает газета, помимо Коэна в состав делегации войдут начальник военной разведки Герцль Халеви и глава военно-политического управления при министерстве обороны Зоар Палти.

В рамках визита запланирована встреча израильской делегации с советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером и спецпредставителем президента США на международных переговорах Джейсоном Гринблаттом. 

В эфире радио Sputnik, эксперт по Ближнему Востоку, преподаватель ВШЭ Григорий Лукьянов высказал мнение, что для Израиля на переговорах важно добиться от США определенных гарантий.

"Крайне важно получить от американской стороны гарантии, что созданная на юге Сирии зона безопасности будет полностью непроницаема и недоступна для проиранских группировок, шиитских группировок и "Хезболлах", которую Израиль считает и будет всегда считать своим главным противником в регионе, а, следовательно, представляющим непосредственную угрозу для жизни своих граждан. Поэтому приграничные территории, в том числе и сирийские, по мнению Израиля, никак не могут быть местом, где "Хезболлах" и Иран будут чувствовать себя спокойно. Попытки, которые предпринимали проиранские элементы на территории Сирии в последние месяцы – восстановить контроль над иракской границей, соединить сирийские шиитские организации с иракскими, создав тот самый злополучный шиитский коридор – вот это вызывает очень серьезные опасения в Израиле. И здесь они, конечно, будут настаивать, чтобы США договаривались и с Россией, и, возможно, с Дамаском о том, чтобы иранцы такого коридора выстроить не смогли", – сказал Григорий Лукьянов.

Для практической реализации режима прекращения боевых действий и установления мира на юго-западе Сирии Россия, Иордания и США ранее подписали в Аммане соответствующий меморандум, который одобрили президенты России и США. Меморандум определил границы юго-западной зоны деэскалации в провинциях Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, а также порядок и силы контроля режима прекращения огня. Российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации новые контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты для обеспечения режима прекращения боевых действий.

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