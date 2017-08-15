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Эксперт: памятник в Киеве с пронзающим карту России мечом – это убого

18:0915.08.2017
(обновлено: 18:14 15.08.2017)
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В Киеве открыли памятник в виде меча, пронзающего карту России. Монумент посвятили участникам так называемой АТО в Донбассе. Эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik поделился своими впечатлениями от монумента.

В Киеве установили памятник бойцам ВСУ, погибшим в ходе силовой операции в Донбассе. Видео открытия мемориала публикует RT.

Отмечается, что памятник был создан на пожертвования неких "волонтеров". Внешне он представляет собой меч, пронзающий карту Российской Федерации. На постаменте – изображение воина с крыльями, раскрашенными в цвета украинского флага.

Флаги Украины и Европейского Союза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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По словам организаторов мероприятия, мемориал возвели на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева, поскольку Киев запретил установку памятника в центральных районах города.

Блогеры заметили, что изображение на новом памятнике очень напоминает постер компьютерной игры Diablo III.

В эфире радио Sputnik доцент Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Офицеров-Бельский высказал мнение, что те, кто задумывал этот памятник, руководствовались определенной идеологией.

"Это достаточно смешные люди и памятники у них такие же – что поделать. Многие из этих "волонтеров" были участниками так называемой АТО – операции, которая проводится на востоке Украины. И памятник, который был установлен, обнажает их истинное лицо – лицо людей, ориентированных на конфронтацию с Россией и русофобов. Если говорить о памятнике, то это убого, с точки зрения, вкуса и стиля. Там нет никакой глубокой мысли, а есть нагромождение деталей с вполне очевидным идеологическим посылом", –  сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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