США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: Россия повышает скрытность подводных лодок, и это очень здорово

17:0915.08.2017
(обновлено: 17:12 15.08.2017)
0660
© РИА Новости / Виталий Аньков Ракетные атомные подводные лодки у пирсаРакетные атомные подводные лодки у пирса
© РИА Новости / Виталий Аньков
Российские атомные субмарины "исчезнут" с поля зрения противника, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik независимый военно-морской эксперт Александр Мозговой отметил, что в подводном флоте идет борьба средств обнаружения и средств обеспечения скрытности.

Новейшие российские атомные подводные лодки проекта 995 типа "Борей-А" и 885 "Ясень-М" станут практически неразличимыми для гидроакустических станций – главного средства обнаружения субмарин, пишет газета "Известия".

Это стало возможно благодаря бесшумным герметичным насосам, произведенным в России. Ранее подводные лодки оснащались продукцией молдавского научно-технического центра "Гидротехника".

Караван судов на трассе Северного морского пути
© РИА Новости / А. Соломонов
Перейти в фотобанк
Военный эксперт: Запад признает, что арктическому флоту России нет равных
В конструкции каждой субмарины предусмотрены десятки насосов, фактически являющихся "сердцем" и "кровеносной системой" лодки. Они обеспечивают циркуляцию жидкости в реакторе, наполнение водой торпедных аппаратов перед выстрелом, отвечают за процессы погружения и всплытия. Однако шум от их работы является главным фактором, демаскирующим признак атомной подводной лодки – именно его и "слышат" гидроакустические станции противника.

Новейшие российские насосы разработаны и выпускаются предприятием "Лопастные гидравлические машины". Характеристики изделия считаются секретными, поскольку именно они определяют "портрет" конкретной субмарины. Зная эти параметры, подлодку можно обнаружить на фоне естественных шумов.

В эфире радио Sputnik независимый военно-морской эксперт Александр Мозговой отметил, что в подводном флоте идет борьба средств обнаружения и средств обеспечения скрытности.

"Гидроакустические станции "слушают" не только гидронасосы, но и работу винтов и прочих механизмов, которые имеются на подводной лодке. Конечно, внедрение бесшумных насосов поможет значительно повысить акустическую скрытность подводных лодок Российской Федерации, и очень здорово, что такую систему внедряют. Но, как говорится, и враг не дремлет. Дело в том, что на современных американских подводных лодках внедряются системы электроприводов, которые более бесшумны, чем гидромоторы. Но нельзя сказать, что мы сделали только насосы. Например, сейчас на нашем флоте внедряются новые гидроакустические покрытия, которые снижают возможность обнаружения – это тоже очень важное средство. Должен быть целый комплекс мер для того, чтобы снизить возможность обнаружения подлодок. Это касается и наших средств обнаружения – использование необитаемых подводных аппаратов со средствами связи и прочее. Все решается комплексно. Нельзя делать ставку только на одну систему или на отдельные узлы", – сказал Александр Мозговой.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена