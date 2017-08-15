Эксперт: Россия повышает скрытность подводных лодок, и это очень здорово

Российские атомные субмарины "исчезнут" с поля зрения противника, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik независимый военно-морской эксперт Александр Мозговой отметил, что в подводном флоте идет борьба средств обнаружения и средств обеспечения скрытности.

Новейшие российские атомные подводные лодки проекта 995 типа "Борей-А" и 885 "Ясень-М" станут практически неразличимыми для гидроакустических станций – главного средства обнаружения субмарин, пишет газета "Известия".

Это стало возможно благодаря бесшумным герметичным насосам, произведенным в России. Ранее подводные лодки оснащались продукцией молдавского научно-технического центра "Гидротехника".

В конструкции каждой субмарины предусмотрены десятки насосов, фактически являющихся "сердцем" и "кровеносной системой" лодки. Они обеспечивают циркуляцию жидкости в реакторе, наполнение водой торпедных аппаратов перед выстрелом, отвечают за процессы погружения и всплытия. Однако шум от их работы является главным фактором, демаскирующим признак атомной подводной лодки – именно его и "слышат" гидроакустические станции противника.

Новейшие российские насосы разработаны и выпускаются предприятием "Лопастные гидравлические машины". Характеристики изделия считаются секретными, поскольку именно они определяют "портрет" конкретной субмарины. Зная эти параметры, подлодку можно обнаружить на фоне естественных шумов.

В эфире радио Sputnik независимый военно-морской эксперт Александр Мозговой отметил, что в подводном флоте идет борьба средств обнаружения и средств обеспечения скрытности.

"Гидроакустические станции "слушают" не только гидронасосы, но и работу винтов и прочих механизмов, которые имеются на подводной лодке. Конечно, внедрение бесшумных насосов поможет значительно повысить акустическую скрытность подводных лодок Российской Федерации, и очень здорово, что такую систему внедряют. Но, как говорится, и враг не дремлет. Дело в том, что на современных американских подводных лодках внедряются системы электроприводов, которые более бесшумны, чем гидромоторы. Но нельзя сказать, что мы сделали только насосы. Например, сейчас на нашем флоте внедряются новые гидроакустические покрытия, которые снижают возможность обнаружения – это тоже очень важное средство. Должен быть целый комплекс мер для того, чтобы снизить возможность обнаружения подлодок. Это касается и наших средств обнаружения – использование необитаемых подводных аппаратов со средствами связи и прочее. Все решается комплексно. Нельзя делать ставку только на одну систему или на отдельные узлы", – сказал Александр Мозговой.

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