Политолог: в Европе о Крыме рассказывают в стиле Оруэлла

В ФРГ проведен обыск у экс-депутата Йорга Таусса. Ему в вину ставят организацию поездки в Крым. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik выразил мнение, что, несмотря на подобное давление, правда о Крыме распространяется в Европе все шире.

В доме бывшего депутата бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Йорга Таусса прошли обыски. Поводом стало то, что "Западно-Восточное общество", которое возглавляет Таусс, организовало в прошлом году групповую поездку в Крым.

В вину объединению ставят предполагаемое нарушение закона ФРГ о внешних экономических связях, скорректированного с учетом санкций ЕС в отношении РФ. При этом, как рассказал Sputnik Deutschland сам политик, в период подготовки поездки он консультировался по этому вопросу в МИД ФРГ, где его заверили, что на общественные организации запрет не распространяется

Йорг Таусс с 1994 по 2009 год был депутатом бундестага от СДПГ. Позже он покинул ряды этого политического объединения, перейдя в Пиратскую партию.

Базирующееся в Баден-Вюртемберге "Западно-Восточное общество" существует уже на протяжении 30 лет. Изначально оно было создано для оказания помощи жертвам Чернобыльской аварии. Одна из целей общественной организации – способствовать улучшению взаимопонимания между народами Западной Европы и бывшего СССР.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik высказал мнение, что фактически единственной "виной" экс-депутата стало его стремление получить объективную информацию о ситуации в Крыму.

"На самом деле этот человек (Йорг Таусс) просто реализовал основные права жителя ЕС – право на получение информации, право на беспрепятственный въезд на территории, которые не являются закрытыми. И обыск у него я расцениваю просто как давление на человека, который своими глазами решил увидеть ситуацию в Крыму и в итоге убедился, что Крым является, во-первых, территорией процветающей, а во-вторых – территорией, которая действительно добровольно решила вернуться в состав России", – сказал Богдан Безпалько.

По его мнению, со временем правда о реальной ситуации в Крыму будет распространяться в Европе все шире.

"Люди, сталкиваясь с правдой, понимают, что то, что они получали у себя в стране в качестве якобы правдивой информации, на самом деле является ложью, почти как в романе (Джорджа) Оруэлла (имеется в виду роман-антиутопия "1984" – ред.). И я думаю, что чем дальше, тем больше людей будут к этому приходить", – предположил Богдан Безпалько.

С возвращением Крыма в состав России наряду с большим количеством частных лиц полуостров, несмотря на санкции ЕС, посетили и немецкие политики, в том числе депутат от партии "Левые" Андреас Маурер. Недавно широкий резонанс вызвало также выступление в Крыму немецкой группы Scooter, из-за которого Украина грозит участникам группы лишением свободы сроком до восьми лет.

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