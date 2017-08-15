Политолог: в российских журналистах киевские власти видят угрозу

Украина выдворила из страны российскую журналистку Тамару Нерсесьян. Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что выдворение российских журналистов – это не только внутриполитический, но и внешнеполитический акт.

Украина выдворила из страны специального корреспондента ВГТРК Тамару Нерсесьян, сообщил во вторник портал Вести.ру.

Позднее сама Нерсесьян рассказала, что ей запретили въезд на Украину на три года из-за того, что она своими материалами "угрожает безопасности и территориальной целостности страны".

Она отметила, что поводом для ее выдворения стал материал про музыкальный фестиваль "Бандерштат", который проходил в Волынской области.

"В этом репортаже мы рассказывали о том, как ненавязчиво украинские политики возвеличивают пособников фашизма таким образом, как называют фестивали их именами, либо выходят артисты в майках с изображением этих пособников, я говорю сейчас о Степане Бандере и Романе Шухевиче", — добавила Нерсесьян.

В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов высказал мнение, что киевская власть рассматривает российских журналистов как угрозу.

"С моей точки зрения, выдворения журналистов не закончатся до тех пор, пока не сменятся правящие элиты в Киеве. Но они укрепились до такой степени, и их поддерживают на самом высоком уровне в Вашингтоне и в Брюсселе, что им все сходит с рук. А журналисты в условиях этой гибридной войны оказались на передовой, поэтому в Киеве их рассматривают как угрозу. Особенно это касается российских журналистов, потому что на Украине картинка безальтернативная, а российское телевидение – одно из немногих, кто показывает другую картину происходящего на Украине. Поэтому выдворение журналистов – это не только внутриполитический акт, но и внешнеполитический. Они показывают, что могут действовать безнаказанно и будут продолжать это делать. Поэтому, думаю, это не закончится в ближайшее время", – сказал Семен Уралов.

Киевские власти регулярно препятствуют работе российских журналистов. Так, в июле из страны выдворили сотрудницу телеканалов "Россия-1" и "Россия-24" Марию Князеву. В мае на Украину не пустили аккредитованного на "Евровидение" фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова и двух журналисток газеты "Комсомольская правда".

Также Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при украинских государственных органах 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов.

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