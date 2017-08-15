Военный эксперт: новейшая РЛС в Крыму будет на самом передовом рубеже

Россия планирует установить в Крыму новейшую радиолокационную станцию "Воронеж-СМ". Военный эксперт Михаил Ходаренок в эфире радио Sputnik отметил преимущества данной станции и места ее размещения.

Россия планирует разместить в Крыму новейшую радиолокационную станцию "Воронеж-СМ" национальной системы предупреждения о ракетном нападении, сообщил РИА Новости генеральный конструктор системы Сергей Боев.

Такое решение может быть принято из-за нецелесообразности восстановления станции "Днепр" в Севастополе, заброшенной Украиной и доставшейся России в плачевном состоянии.

"Станции "Днепр" остались в Балхаше, Мурманске и Севастополе. Севастопольская в очень плохом состоянии, поэтому вместо нее в Крыму планируется установить "Воронеж-СМ". Там для него очень хорошее место", – сказал Сергей Боев.

В отличие от устаревшего "Днепра", который начали разрабатывать еще в середине 50-х годов, "Воронеж-СМ" – это перспективная станция новейшего поколения с высокой точностью обнаружения целей.

Военный эксперт, обозреватель "Газеты.ru" Михаил Ходаренок в эфире радио Sputnik отметил преимущества радара сантиметрового диапазона.

"Станции типа "Воронеж" бывают нескольких диапазонов: метровые, дециметровые и сантиметровые. Достоинства сантиметрового диапазона заключаются в том, что он позволяет более точно определить угловые координаты воздушного объекта и дальность до него, более точно выстроить траекторию и с точностью до секунды определить время падения боевого блока. Это очень важно для системы предупреждения о ракетном нападении", – сказал Михаил Ходаренок.

По его мнению, место размещения радиолокационной станции "Воронеж-СМ" идеально с точки зрения поставленных задач.

"Что касается конкретного места размещения РЛС типа "Воронеж-СМ", то в этом плане мыс Херсонес очень выгоден, поскольку сам Крымский полуостров очень далеко вдается в Черное море. И, по сравнению с другими нашими радиолокационными станциями системы предупреждения о ракетном нападении, радар, можно сказать, будет размещен на самом передовом рубеже и обеспечит нам наблюдение за очень важными ракетоопасными направлениями – это южное и западное направления. То есть станция, размещенная на мысе Херсонес, позволит нам контролировать значительное пространство и своевременно отдавать данные на командный пункт системы предупреждения о ракетном нападении в Солнечногорске и информировать высшее руководство страны о возможных ракетных угрозах", – отметил Михаил Ходаренок.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!