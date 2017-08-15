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Голуб: украинские двигатели не могли попасть в КНДР без ведома Запада

14:0615.08.2017
(обновлено: 14:07 15.08.2017)
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© AP Photo / Korea News ServiceЛидер КНДР Ким Чен Ын осматривает ракету Хвасон-14 перед испытаниями. 4 июля 2017Лидер КНДР Ким Чен Ын осматривает ракету Хвасон-14 перед испытаниями. 4 июля 2017
© AP Photo / Korea News Service
В "Южмаше" допустили, что к КНДР попали копии украинских двигателей. Экс-депутат Рады Александр Голуб в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это "не иголка в стоге сена", и отследить поставку двигателей или технологии можно. Было бы желание.

Генеральный конструктор бюро "Южное" Александр Дегтярев допустил, что какой-то стране удалось скопировать украинский ракетный двигатель, который производит предприятие "Южмаш".

"Я уверен, что никто из наших сотрудников не задействован в помощи по созданию двигателя ракеты в КНДР. А двигатели наши высоко ценятся и используются во всем мире. Может быть, где-то какие-то копии и удалось сделать", – сказал Дегтярев в комментарии интернет-изданию "Страна.ua".

Он назвал информацию в статье New York Times "выдумкой кого-то, кто желает напомнить о себе, показать результат своей работы и выпятить свое имя".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Мнение: в истории с "двигателями для КНДР" Киев попытается себя "отбелить"
Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на "Южмаше".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Киев не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею. "Южмаш" также заверил, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР.

В свою очередь в IISS отметили, что Эллеман не говорил о передаче технологий Пхеньяну напрямую от украинского правительства или производителя.

При этом, как рассказал изданию "Страна.Ua" бывший сотрудник КБ, Северная Корея давно проявляла интерес к украинским ракетным двигателям. Он напомнил, что несколько лет назад северокорейцы пытались выкрасть с предприятия документацию и допустил, что она все-таки могла попасть в руки Пхеньяна.

Депутат Верховной рады 3-7 созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб в эфире радио Sputnik отметил, что подобные скандалы на Украине возникают в последнее время достаточно часто.

"Все годы независимости скандалы, так или иначе, постоянно сотрясают оружейную сферу Украины. Поэтому допустить поставку украинских двигателей КНДР вполне можно, исключать ничего нельзя. Но при этом надо понимать, что силовые структуры Украины, а тем более оборонные, находятся под жестким контролем западных спецслужб, которые сегодня контролируют каждый шаг, каждый "чих" украинских оружейников. Поэтому если подобная вещь была допущена, то о ней знали соответствующие спецслужбы, и, по всей видимости, они вели какую-то свою игру", – сказал Александр Голуб.

Он не исключил, что Северной Корее могли быть проданы не сами двигатели, а технология, причем, не напрямую, а через посредников.

"Надо понимать, что если поставки были, то напрямую никто ничего Северной Корее не поставлял. Существует огромное количество фирм-посредников как внутри Украины, так и за ее пределами, через которые подобные поставки могут осуществляться. Кроме того, действительно существует продажа технологий – как военных, так и невоенных, но стратегического назначения. Посредством полулегальных, полуофициальных структур", – сказал экс-депутат Рады.

По его словам, расследовать данный инцидент не составит труда. Однако для этого необходимо желание соответствующих служб.

"Все-таки это не иголка в стоге сена, и, безусловно, отследить это можно. Другое дело, насколько в этом заинтересованы и насколько последовательны будут те структуры, которые этим занимаются, чтобы доказать эту утечку, и каким образом она осуществлялась, и откуда она происходила. При желании это, конечно, сделать можно. Но мне все-таки кажется, что если речь идет об украинских двигателях, то дело здесь более глобальное, и происходило это с ведома Запада", – заключил Александр Голуб.

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