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Ганжара о "туристической блокаде" Крыма: Киеву не "раскачать" ситуацию

13:1315.08.2017
(обновлено: 13:16 15.08.2017)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТуристы, прибывшие на отдых в Крым, выходят из здания международного аэропорта СимферопольТуристы, прибывшие на отдых в Крым, выходят из здания международного аэропорта Симферополь
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В Крыму заявили о провале попыток Украины устроить "туристическую блокаду" полуострова. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik отметил, что провокации Киева не способны повлиять на интерес к полуострову и на настроение самих крымчан.

Украинским властям не удалось создать трудности для туристов, выбирающих отдых в Крыму, заявил глава госкомитета правительства Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

Отдыхающие на прогулочном катере у мыса Фиолент в Севастополе. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Шонус: туристическая блокада Крыма ляжет "на плечи и на карманы" украинцев

"Попытка устроить Крыму туристическую блокаду захлебнулась в многотысячном потоке украинских граждан, которые, несмотря ни на какую пропаганду и долгие очереди, не изменили своего желания посетить Крым. Киевские власти испугались негодования своих же граждан и социального бунта на украинских пунктах пропуска", – сказал РИА Новости Смирнов.

Как отмечает собеседник агентства, киевские власти приказали пограничникам создавать искусственные препятствия на пограничных пунктах, из-за чего украинские туристы, желавшие попасть на полуостров, вынуждены были стоять в километровых очередях.

По его словам, сейчас власти полуострова отмечают, что интерес к Крыму усиливается.

В эфире радио Sputnik депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара отметил, что Украина для собственных граждан создавала максимальные препоны для посещения Крыма.

"Киев устраивал травлю на границе, максимально усложняя процесс ее перехода, развертывал информационно-пропагандистскую кампанию против Крыма. Но, тем не менее, в прошлом году полуостров посетили более ста тысяч украинских туристов. В этом году окончательной статистики еще нет, поскольку курортный сезон еще в разгаре, но уже можно сказать, что очередная блокада у Киева действительно провалилась. В Крыму на трассах можно увидеть огромное количество автомобилей с украинскими номерами. Украинские туристы едут, несмотря на все сложности, которые для них создает Киев. Конечно, если бы не агрессивная риторика и препоны, которые создает Киев для собственных граждан, то туристов со стороны Украины было бы еще больше", – сказал Владислав Ганжара.

Глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов заявил, что спецслужбы Украины вынашивают план спровоцировать через подставных лиц протестное настроение среди крымчан и побудить их выйти на пикеты.

По мнению Владислава Ганжары, эти планы обречены на провал.

"Ничего не изменилось, спустя три года с момента референдума, в консолидации крымчан. И никаким образом раскачать здесь ситуацию у враждебных внешних сил не получится", – отметил Владислав Ганжара.

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