Политолог: в Молдавии лишь демонстрируют готовность ввести визы с Россией

Президент Молдавии Игорь Додон назвал провокацией предложение ввести визовый режим с РФ. Политолог Владимир Брутер в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в молдавском парламенте хотят создать вокруг этого вопроса как можно больше информационного шума.

Президент Молдавии Игорь Додон считает провокациями предложения молдавского парламента ввести визовый режим с Россией, он заявил, что не допустит этого, пишет газета "Известия".

По данным издания, молдавские депутаты обсуждают введение визового режима для россиян, но окончательного решения пока не приняли. Отмечается, что идея о введении виз стала продолжением дипломатических выступлений со стороны правительства страны против России, в частности ситуации с запретом на въезд в Молдавию российскому вице-премьеру Дмитрию Рогозину и истории с российскими журналистами и актерами в Кишиневе.

Додон заявил газете, что подобное решение было бы "неразумным и опасным шагом, поэтому он этого не допустит".

"Не вижу никаких оснований, чтобы вводить визы. Не вижу, зачем это нужно Молдове и двусторонним отношениям, особенно когда в Российской Федерации находится более 560 тысяч наших граждан. А я думаю, в реальности их больше 700 тысяч. Понятно, когда кто-то пытается выдвигать такие идеи, он не думает, что это в первую очередь затронет наших граждан. Я считаю это провокациями", – сказал президент Молдавии.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в молдавском парламенте хотят создать вокруг этого вопроса как можно больше информационного шума.

"Это, конечно, провокация. Для того чтобы ввести визовый режим с Россией, вовсе не нужно обсуждать это в парламенте, для этого достаточно постановления правительства. И Додон никак не может этому помешать. Поэтому здесь провокативно то, что этот вопрос обсуждается, и это стало достоянием прессы. В действительности Молдова пока не введет визы в отношении России, но демонстрирует, что она, мол, готова это сделать. Что касается перспективы, то ее обрисовал Додон. В России находится огромное количество граждан Молдовы, а в Молдове такого количества россиян нет", – сказал Владимир Брутер.

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