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Мнение о "баттле" Oxxxymiron и Гнойного: в России очень важно слово

08:4915.08.2017
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© Youtube-канал versusbattleruБаттл Oxxxymiron против ГнойногоБаттл Oxxxymiron против Гнойного
© Youtube-канал versusbattleru
Рэп-баттл Oxxxymiron и Гнойного набрал свыше 10 млн просмотров в YouTube. Свое мнение о причинах такой популярности этой "битвы" в эфире радио Sputnik выразил музыкальный критик Илья Легостаев.

Видеозапись баттла между рэперами Oxxxymiron и Гнойным, размещенную на YouTube-канале Versus Battle, посмотрели свыше десяти миллионов раз.

"Поединок" Oxxxymiron – Гнойный прошел шестого августа в Санкт-Петербурге. Однако видеозапись баттла стала доступна лишь в ночь на понедельник. Победу в нем одержал рэпер Гнойный.

Зрители мероприятия больше недели молчали об исходе "битвы" – организаторы "дуэли" заявили это в качестве обязательного условия для желающих побывать на баттле.

Oxxxymiron и Гнойный – популярные российские хип-хоп-исполнители.

Баттл Oxxxymiron против Гнойного
© Youtube-канал versusbattleru
Эксперт о рэп-баттле Oxxxymiron и Гнойного: это максимально живая вещь

Настоящее имя первого – Мирон Федоров. Он окончил Оксфорд, любит русскую классическую поэзию и считается одной из важнейших персон российского хип-хопа. Его последний альбом "Горгород" стал самым продаваемым российским хип-хоп-альбомом в iTunes в 2015 году.

Рэпер Гнойный, он же Слава КПСС, Соня Мармеладова, Вячеслав Карелин, больше известен в баттловой среде, то есть в узконаправленном сообществе. Он выпускает треки под разными псевдонимами, активно использует табуированную лексику, в его текстах много вызывающих и провокационных моментов. 

В видео петербургской "битвы" звучит много нецензурной лексики,  но ее использовал только Гнойный.  

Впрочем, по словам музыкального критика Ильи Легостаева, использование в ходе баттлов грубой лексики – это своего рода одно из правил игры. Свое мнение о "битве" он выразил в эфире радио Sputnik.

"Изначально подобные баттлы родились в Америке как способ унизить соперника – так принято, таковы законы жанра. К тому же, говорят, что русский язык в таком жанре проявляется гораздо ярче. Тем более, в моем понимании, это не антисоциальная выходка, потому что речь идет не об эфирном продукте, а об интернет-канале. Так что, на мой взгляд, в этом нет ничего страшного, это дело вкуса", – полагает Илья Легостаев.

По его словам, популярность данного жанра можно объяснить несколькими причинами.

"На мой взгляд, хип-хоп – это сейчас то, чем был рок-н-ролл в 80-х и 90-х. Наверное, так звучали бы (сейчас) группы "Кино", "Наутилус" и другие рок-мастодонты, золотые времена которых мы помним. Случился такой микс культур и, исходя из того, что Россия – страна литературоцентричная, и нам очень важно слово (неважно, матерное или нет), появился спрос на такую поэзию, которая очень сильно ужимается и может, в отличие от классических песен, выдать гораздо больше информации. Дети напичканы информацией и ищут источники, чтобы ее получить. А когда она вся упакована в примитивно простую форму и звучит очень хлестко – это настоящий подарок для школьников, конечно", – сказал Илья Легостаев. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!


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