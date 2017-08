Мнение: в истории "с двигателями для КНДР" Киев попытается себя "отбелить"

"Южмаш" опроверг информацию о связи с ракетной программой КНДР, в Киеве публикацию NYT назвали провокацией. Политолог Олег Игнатовв в эфире радио Sputnik выразил мнение, что за скандалом последует серьезное расследование в США.

Украинский "Южмаш" не имел и не имеет никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера, говорится в сообщении, размещенном на сайте "Южмаша".



Ранее газета The New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею.

"Предположение авторов публикации и процитированного ими "эксперта" касательно возможной связи Украины с прогрессом КНДР в развитии ракетных технологий не имеют отношения к реальности. "Южмаш" никогда ранее не имел и не имеет сейчас никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера. Ракеты и ракетные комплексы военного назначения в годы независимости "Южмашем" не выпускались и не выпускаются. Единственный серийный двигатель, поставляемый в последние годы на экспорт (РД-843 в Италию для европейской ракеты-носителя "Вега"), предназначен для запуска и работы в условиях открытого космоса и по своим характеристикам (в том числе, по силе тяги) не пригоден для использования в баллистических ракетах военного назначения", — говорится в сообщении.

"Южмаш" выражает сожаление по поводу опубликованной The New York Times статьи "провокационного характера, основанной на некомпетентном экспертном мнении".

Политолог Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что полностью исключить возможность таких поставок нельзя.

"Таких прецедентов было очень много. В случае с ядерной программой Ирана, например, происходили поставки различных технологий двойного назначения, военных технологий в обход международных санкций. Так что полностью этого исключить нельзя. С другой стороны, в статье очень много допущений: аналитики говорят, что двигатели похожи на те, что выпускает "Южмаш". Но непонятно, был ли факт поставки двигателей через черный рынок или Северная Корея их каким-то образом скопировала и произвела у себя. Такое тоже исключать нельзя", — сказал Олег Игнатов.

По его мнению, за этим скандалом наверняка последует расследование.

"Думаю, что американские власти будут этим очень серьезно заниматься. Потому что сейчас ядерная программа Северное Кореи – одна из главных мировых проблем, которая может породить международный кризис и даже военный конфликт. Поэтому будет осуществляться тщательная проверка этой информации — откуда получены двигатели. Украина сама сейчас заинтересована в том, чтобы очень четко прояснить ситуацию. Украину же неоднократно обвиняли в поставках оружия на черный рынок, например, в Ливию, в Анголу или в Южный Судан. Были ли эти поставки санкционированы государством – это вопрос отдельный. Но думаю, что разбирательство будет, и Украина попытается себя очень серьезно отбелить, попытается свалить эту историю на Россию. Думаю, мы еще многое услышим по поводу этой темы", — отметил политолог.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".



Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!