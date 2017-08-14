Мнение о привлечении банком "Югра" саудовского принца: шансов на успех мало

Саудовский принц готов изучить участие в капитале банка "Югра", у которого ЦБ ранее отозвал лицензию. Эксперт Сергей Хестанов в эфире радио Sputnik оценил шансы банка с помощью привлечения иностранных инвесторов восстановить работу.

Саудовский принц Аль-Валид бин Талал готов изучить участие в капитале банка "Югра" в случае восстановления его работы, сообщила пресс-служба совладельца российского банка Алексея Хотина.

"Принц является крупнейшим акционером Citygroup (более 6% акций). Он выразил готовность рассмотреть возможность вхождения в капитал банка в случае восстановления работы финансового учреждения", – говорится в сообщении.

Принц Аль-Валид – племянник короля Саудовской Аравии. Его состояние оценивается более чем в 17 млрд долларов – ему принадлежат доли в Citigroup, Four Seasons, Twitter, 21st Century Fox, Disney.

ЦБ с 28 июля отозвал лицензию у "Югры". Регулятор счел невозможным спасение этого банка, в котором с 10 июля работала временная администрация из АСВ: необходимое для санации финансирование при самой оптимистичной оценке превысило бы страховые выплаты по вкладам. В августе Банк России подал в арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве банка "Югра".

При этом бывший президент банка Алексей Нефедов заявил РИА Новости, что причины отзыва лицензии у "Югры", указанные Центробанком, не соответствуют действительности. Акционеры и топ-менеджмент банка намерены отстаивать свои права в суде.

Советник по макроэкономике генерального директора компании "Открытие-Брокер" Сергей Хестанов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что после отзыва лицензии банк уже не спасти.

"Безотносительно к персоне принца, шансы возобновить работу банка, у которого уже отозвана лицензия, а значительная часть вкладчиков получила компенсацию, равны нулю. По крайней мере, такого не наблюдалось в российской практике. Скорее всего, все будет идти своим чередом, и спустя некоторое время финансово-кредитное учреждение будет ликвидировано. Центральный банк в области банковского надзора обладает высоким приоритетом, и, в общем, его действия в последние несколько лет были так или иначе рациональными. То есть ЦБ идет на отзыв лицензии, когда действительно объем проблем внутри банка таков, что спасти банк невозможно. В этих условиях, с точки зрения руководства банка, попытка привлечь такого инвестора выглядит логично, но имеет мало шансов на успех", – сказал Сергей Хестанов.

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