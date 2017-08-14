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Эксперт о рэп-баттле Oxxxymiron и Гнойного: это максимально живая вещь

17:2514.08.2017
(обновлено: 17:28 14.08.2017)
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© Youtube-канал versusbattleruБаттл Oxxxymiron против ГнойногоБаттл Oxxxymiron против Гнойного
© Youtube-канал versusbattleru
"Схватка" двух рэперов - Oxxxymiron и Гнойного собрала несколько миллионов просмотров за считаные часы. Эксперт в мире музыки Денис Бояринов считает, что интерес к рэп-баттлам вполне объясним. Мнением он поделился с радио Sputnik.

Выпуск рэп-баттла Versus Battle с участием Oxxxymiron и Гнойного набрал в интернете более пяти миллионов просмотров. Ролик опубликован на YouTube.

Баттл (словесное состязание двух исполнителей-рэперов) прошел 6 августа в Санкт-Петербурге. Победу в нем одержал рэпер Гнойный. Информацию об исходе "битвы" ранее не раскрывали — для зрителей это было обязательным условием присутствия на мероприятии.

Oxxxymiron и Гнойный – популярные российские хип-хоп-артисты.

Настоящее имя первого – Мирон Федоров. Он окончил Оксфорд, любит русскую классическую поэзию и считается одним из важнейших персон российского хип-хопа. Его последний альбом "Горгород" стал самым продаваемым российским хип-хоп-альбомом в iTunes в 2015 году.

Рэпер Гнойный, он же Слава КПСС, Соня Мармеладова, Вячеслав Карелин, больше известен в баттловой среде, то есть в узконаправленном сообществе. Он выпускает треки под разными псевдонимами, активно использует табуированную лексику, в его текстах много вызывающих и провокационных моментов.

Для рэперов участие в баттле – это важный показатель популярности и состоятельности, поэтому они часто вызывают друг друга на подобные встречи. Oxxxymiron не проигрывал встреч с другими рэперами. Всего у него их было четыре, и запись последней набрала в YouTube 38 миллионов просмотров.

Шеф-редактор раздела "Современная музыка" интернет-издания Colta.ru Денис Бояринов считает, что интерес к рэп-баттлам вполне объясним.

 

"Думаю, что секрет успеха в том, что это не клип. На смену надоевшим очень красивым, но мертвым картинкам с дорогим бюджетом приходит параллельная реальность – дешевая видеосъемка. Но при этом там живые персонажи, которые несут интересное слово. Рэп-баттл – это трудный жанр. Это то, что могут немногие. Есть рэперы, которые говорят, что никогда не пойдут на такие баттлы, потому что это некая вершина искусства для человека, владеющего словом – быстро, активно, рифмованно говорить в микрофон, да еще и отвечать на укоры собеседника. По настоящему талантливых людей, которые могут это делать, немного. Не зря же интрига крутится вокруг одних и тех же имен. Идея и дух настоящего баттла – в том, что это максимально живая вещь, не подготовленная. Устройство телевидения таково, что там не может быть таких вещей – это всегда заготовленный сценарий. Соответственно, рэп-баттлы в таком вине не переносятся. Поэтому площадка YouTube максимально подошла под это", – сказал Денис Бояринов в эфире радио Sputnik.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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