Ветеран российских спецслужб: для ФСБ выявление ячеек ИГ* – это профессия

ФСБ задержала боевиков, которые готовили теракты в Москве с использование взрывчатки "мать Сатаны". Ветеран ФСБ Сергей Кривошеев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что чем ближе окончательное поражение ИГ*, тем активнее будут действовать его ячейки в РФ.

ФСБ задержала членов группы, которая готовила взрывы на транспорте и крупных торговых площадках Москвы, заявили в ведомстве.

Ячейка состояла из гражданина России и трех граждан государств Центральной Азии. Среди задержанных – эмиссар террористической организации "Исламское государство"* из Сирии, который курировал подготовку преступления, специалист по изготовлению взрывных устройств и два террориста-смертника.

Как отмечает ФСБ, готовившиеся теракты организованы находящимися в Сирии главарями ИГ*, среди которых руководитель школы подрывников группировки "Ширинджонов А. М.", которых числится в международном розыске.

В рамках спецоперации в Подмосковье также выявлена и обезврежена лаборатория по производству взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств. В частности, боевики использовали трипероксид ацетона, который, как иногда пишут в СМИ, террористы называют "мать Сатаны".

Лефортовский суд Москвы в понедельник рассмотрит просьбу ФСБ об аресте троих из задержанных.

Ветеран ФСБ, директор аналитического центра ветеранов госбезопасности "Вымпел" Сергей Кривошеев в эфире радио Sputnik отметил высокий профессионализм сотрудников спецслужб.

"Чем ближе окончательное поражение ИГИЛ*, тем активнее будут действовать их ячейки на нашей территории, в нашей стране по планированию и проведению терактов. А выявление этих ячеек – это профессия наших сотрудников ФСБ, и, к счастью, они очень добросовестно к этой работе относятся и раз за разом выявляют подготовку терактов. И мы должны быть им благодарны. Но попытки организации терактов будут продолжаться и дальше, и успокаиваться, к сожалению, нам еще рано, нашим спецслужбам еще есть над чем поработать", – сказал Сергей Кривошеев в эфире радио Sputnik.

По его мнению, простые граждане готовы оказать помощь спецслужбам.

"Потому что от нашей бдительности зависит наша безопасность. И хочу сказать, что уже сейчас существуют определенные программы: молодежь ходит небольшими группами в сопровождении сотрудников полиции, обходит домовые территории, чтобы убирались ржавые машины, которые могут быть использованы для закладки взрывчатки, закрывались подвалы, чтобы посторонние люди не ходили по домам. То есть эта работа ведется", – отметил Сергей Кривошеев.

*Террористическая организация запрещена в России

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