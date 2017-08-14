Политолог: в "тайных связях" Блэра и ОАЭ есть два "некрасивых момента"

Работа бывшего премьер-министра Тони Блэра на посту спецпосланника мира в Квартете по ближневосточному урегулированию тайно финансировалась ОАЭ, которые также наняли его в качестве консультанта, пишет газета Telegraph со ссылкой на попавшие в ее распоряжение электронные письма.
Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik отметил, что в данном деле вызывают вопросы два момента.
"Во-первых, об этом не было информации, а это всегда вызывает больше вопросов, чем открытое консультирование. Во-вторых, было совмещение государственной внешнеполитической деятельности и частного бизнеса, которым является консультирование того или иного фонда. Вот эти два момента некрасивые. А сам факт получения денег, если бы он был обнародован с самого начала, не вызвал бы ни у кого никаких вопросов", – сказал Дмитрий Солонников.
По его словам, Тони Блэр мог оказывать консультации по самому широкому спектру вопросов, который касается взаимоотношений Великобритании и арабского мира.
"Я бы здесь обратил внимание на то, что выстраивание отношений между Великобританией и арабским миром – это стратегический проект, который развивается уже несколько лет, и, возможно, он начинал развиваться еще во времена Тони Блэра. И во многом выход Британии из ЕС, попытка сформировать свою зону влияния в мире – это долгосрочная игра, ориентированная, прежде всего, на арабский мир. В этом отношении интересы британского бизнеса, британских компаний в арабском мире – это те консультации, за которые стоит платить. Здесь еще важный момент – кто был больше заинтересован в этих консультациях: Великобритания, выстраивающая свою альтернативную политику на Ближнем Востоке или арабские страны, которые пытаются найти иных партнеров, кроме США, за рубежом?", – отметил политолог.
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