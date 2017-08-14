Мнение: письмо о "дыре" в оборонном бюджете Украины – "политическая возня"

Генпрокуратура Украины обнаружила в бюджете Минобороны огромную "дыру", о чем уведомила премьера Владимира Гройсмана. Политобозреватель Владимир Скачко в эфире радио Sputnik предположил, что речь идет о "наступлении" на позиции премьера.

Генеральная прокуратура обнаружила в оборонном бюджете Украины "дыру" в более чем 6 млрд гривен (237 млн долларов), сообщило украинское издание ZN.ua.

Об этом говорится в письме, которое генеральный прокурор Юрий Луценко направил премьер-министру Владимиру Гройсману еще в июле.

"Генеральная прокуратура вдруг обнаружила колоссальную прореху в оборонном бюджете страны. Оказывается, что на конец прошлого года дебиторская задолженность предприятий-поставщиков перед Минобороны увеличилась втрое – на 2,4 млрд гривен (92 млн долларов – ред.) и таким образом достигла рекордной суммы – более 6,1 млрд гривен", – приводит издание данные из письма.

Как отмечает Луценко, это составляет 11% годового финансирования. При этом просроченная задолженность достигла 755 млн гривен (29 млн долларов).

У предприятий концерна "Укроборонпром" задолженность перед Минобороны составила 1,6 млрд гривен (61 млн долларов), а просроченная задолженность – 335 млн гривен (12 млн долларов).

Политический обозреватель, журналист Владимир Скачко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что как само письмо генпрокурора Украины, так и его "утечка" в прессу могут свидетельствовать о новом этапе междоусобной борьбы в украинской политической элите.

"Кроме факта – а именно, дебиторской задолженности в 6 млрд гривен – здесь явно имеет место и политическая возня. Как известно, генпрокурор Юрий Луценко – он не просто кум президента Петра Порошенко, но еще и человек, у которого имеются премьерские амбиции. Возможно, за этим обращением к премьер-министру стоит не только желание сообщить о плохих делах, которые творятся в ведомстве премьера, но и каким-то образом сделать его ответственным, ослабить его позиции", – предположил Владимир Скачко.

По его мнению, письмо Юрия Луценко может стать началом организованной политической атаки на позиции премьера Владимира Гройсмана.

"Такова украинская политика, где наступление любой ценой считается самым важным политическим актом. По большому счету, он (генпрокурор Юрий Луценко) пытается таким образом прощупать и реакцию президента Петра Порошенко. Если Петр Порошенко даст команду "фас", то тогда можно будет начинать расследование, а премьер-министр Владимир Гройсман не сможет сказать, что он не был уведомлен и не имел, таким образом, возможности предпринять действия для исправления ситуации", – считает Владимир Скачко.

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