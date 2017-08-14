Эксперт прокомментировал задержание ФСБ группы, готовившей теракты в Москве

ФСБ сообщила о задержании членов связанной с ИГ* группы, которые планировали теракты в Москве. Военный эксперт Александр Жилин в эфире радио Sputnik отметил, что террор можно победить только усилиями всего общества.

ФСБ задержала членов группы, которая готовила взрывы на транспорте, крупных рынках и в торговых центрах столицы, заявили в ведомстве.

Среди задержанных – эмиссар ИГ*, который курировал подготовку преступлений, специалист по изготовлению взрывных устройств и два террориста-смертника. Следователи также обезвредили лабораторию по производству взрывчатки и самодельных бомб.

В группу входили один россиянин и три гражданина стран Центральной Азии.

Кроме того, к подготовке взрывов причастны находящиеся в Сирии главари ИГ*, в том числе руководитель школы подрывников группировки "Ширинджонов А. М.".

Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik отметил, что террор можно победить только усилиями всего общества.

"Заявление представителей ФСБ о том, что к подготовке терактов в Москве причастны главари ИГ* – это очень честное заявление профессионалов, я хочу особо акцентировать на этом внимание. Почему – потому что наши спецслужбы в условиях, когда наши враги используют террор как инструмент внешней политики и как орудие "третьей мировой войны", совершенно откровенно излагают ситуацию в разговоре с нашим народом, надеясь на то, что народ будет проявлять бдительность. Сегодня уповать только на то, что от терроризма могут спасти спецслужбы, полиция, армия не приходится. Мы вступили в полосу, когда каждый из нас обязан быть бдительным, и только так мы может противостоять террору", – считает Александр Жилин.

В конце июля ФСБ предотвратила крупные теракты в Санкт-Петербурге. Сотрудники спецслужб задержали семерых выходцев из Центральной Азии, которые готовили атаки на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей.

Как заявил заместитель генерального прокурора Александр Буксман, за первое полугодие в России раскрыли более десяти готовившихся терактов. Единственная атака, предотвратить которую не удалось, случилась 3 апреля в Санкт-Петербурге. Смертник взорвал себя в метро, погибли 16 человек.

*Террористическая организация запрещена в России

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