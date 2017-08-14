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Политолог: нынешние грузинские власти боятся даже тени Саакашвили

13:4914.08.2017
(обновлено: 13:51 14.08.2017)
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© РИА Новости / Денис ПетровПерейти в фотобанкМихаил СаакашвилиМихаил Саакашвили
© РИА Новости / Денис Петров
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МВД Грузии опровергло сообщения о переговорах с Киевом по поводу экстрадиции экс-президента республики Михаила Саакашвили. Политолог Владимир Хомерики в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Саакашвили в Грузии попросту никому не нужен.

Глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили ни с кем не обсуждал тему экстрадиции экс-президента республики Михаила Саакашвили. Заявление ведомства распространила телекомпания Imedi.

Михаил Саакашвили в горах. 16 июля 2017
© Фото : страница Михаила Саакашвили в Facebook
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Как ранее рассказал интернет-портал Страна.ua, пранкер Лексус позвонил Мгебришвили от имени его украинского коллеги Арсена Авакова и сообщил, что Саакашвили, лишенный украинского гражданства, якобы планирует прилететь в киевский аэропорт Борисполь, чтобы устроить международный скандал. Пранкер предложил собеседнику "отправить" экс-президента в Грузию, но Мгебришвили якобы отказался.

"Подобного телефонного разговора Мгебришвили не было ни с главой МВД Украины, ни с каким-либо другим лицом. Вообще, несерьезно утверждать, что главы МВД двух стран стали бы обсуждать государственно значимые вопросы по незащищенной телефонной линии", – говорится в заявлении грузинского ведомства.

Михаил Саакашвили встречается с гражданами Украины в Варшаве, Польша. 6 августа 2017
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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Тем не менее экс-заместитель генпрокурора Украины и член совета "Движения новых сил Михаила Саакашвили" Давид Сакварелидзе заявил, что голос на записи "на сто процентов" принадлежит Георгию Мгебришвили. Лексус готов предоставить запись на экспертизу.

Доктор экономических наук, профессор, генеральный секретарь Всемирного конгресса народов Грузии, президент Фонда единения русского и грузинского народов Владимир Хомерики считает, что нынешние грузинские власти попросту боятся Саакашвили.

"Они, конечно, могут все отрицать, но я с уверенностью 99% могу сказать, что так и было. Дело в том, что в Грузии действительно Саакашвили не нужен, и то, что они его разыскивают – это блеф для успокоения народа. На самом деле они боятся даже его тени. Они не могут до сих пор справиться с тем нацменьшинством, которое осталось от него в наследие и сегодня баламутит ситуацию в Грузии. А главное, что и нынешняя власть, так или иначе, имеет "хозяина" в лице США, которые патронируют и Саакашвили и не дадут его в обиду. Я думаю, что правительство Грузии боится его возвращения даже в тюремной робе, оно понимает, что возвращении Саакашвили дестабилизирует ситуацию в Грузии еще больше", – сказал Владимир Хомерики в эфире радио Sputnik.

Он не исключает, что грузинские власти могут также опасаться, что Михаил Саакашвили захочет вернуться в политику. 

"Реально Саакашвили в Грузии вряд ли поддерживают больше 15% населения. Но, тем не менее, эти 15% активны, они настроены, они мотивированы, и они имеют определенное финансирование. Поэтому нынешним властям Грузии он и с этой точки зрения абсолютно не нужен. И пранкеры – Лексус и Вован в принципе сделали большое дело: они открыли реальную суть и намерения властей Грузии. И народ теперь лучше будет понимать, что нынешние власти готовы бороться с собственным народом, сажать их в тюрьмы, но ничего не делают против того же Саакашвили", – сказал политолог.

Президент Петр Порошенко 26 июля лишил Саакашвили украинского гражданства из-за того, что тот предоставил о себе неверную информацию при его получении. Грузинского паспорта бывший президент лишился еще в 2015 году. На родине, где Саакашвили обвиняют по нескольким уголовным делам, ему грозит до 11 лет тюрьмы.

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