Власти Украины выставят на продажу киностудию имени Довженко и еще сотни объектов культурного наследия, пишут СМИ. Депутат Госсовета Крыма Иван Шонус в эфире радио Sputnik высказал мнение, что эти предприятия уже не будут выполнять своего предназначения.

Минэкономразвития Украины намерено выставить на продажу ряд культурных объектов национального уровня, в том числе киностудию имени Довженко, Национальный цирк Украины, студию хроникально-документальных фильмов и киностудию анимационных фильмов, пишут местные СМИ.

В период с 2017 по 2020 годы приватизации подлежат 893 государственных предприятия. Свои действия Киев объясняет обязательствами, которые взял на себя в рамках договоренностей с МВФ для выдачи траншей.

В настоящее время "национальный" статус является для многих учреждений культуры "охранной грамотой", в то время как в будущих приватизированных цирках, могут появиться "автосалоны и ночные клубы", пишут украинские СМИ.

Депутат Госсовета Республики Крым, председатель общественной организации "Региональная национально-культурная автономия греков Республики Крым "Таврида"" Иван Шонус считает, что в руках новых собственников объекты культурного наследия не будут выполнять своего предназначения.

"Это все-таки часть культуры, которую воспроизвели прошлые поколения, и она должна передаваться из поколения в поколение как нечто ценное и почитаемое – на этом зиждется идентичность каждого народа. Тот, кто дорожит культурным наследием, имеет будущее. Я сомневаюсь, что это культурное наследие попадет в хорошие, добрые руки. Представим, что киностудия имени Довженко попала в руки западному инвестору. Что они будут популяризировать? Если мы знаем, что они покушаются на семейные ценности, христианские ценности – например, ставят на один уровень многодетную семью и однополые браки. Вот это для них и есть "хорошие руки" – и уже неважно, купит ли это кто-то с Запада или из местных националистов", – сказал Иван Шонус в эфире радио Sputnik.

По его словам, украинское население выскажет свою позицию по этому вопросу.

"У меня там (на Украине) очень много друзей, которые все прекрасно понимают: все идет не в том векторе развития, все распродается – не только культурное наследие. И понятно, что это делается для личного обогащения тех, кто у власти", – отметил Иван Шонус.

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