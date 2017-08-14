Эксперт: возможные ограничения для дипломатов РФ в США – признак бессилия

СМИ узнали о новых планах США осложнить работу российских дипломатов. Эксперт Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американцы, по сути, возвращаются к практике "холодной войны".

Вашингтон может ограничить перемещения российских дипломатов в США и ужесточить процедуру нотификации, сообщает газета "Известия" со ссылкой на дипломатические источники.

В настоящее время применяется ограничение в 25 миль, установленное в период президентства Барака Обамы. Оно распространяется на дипломатических работников среднего и младшего звена. Согласно действующим правилам, указанным сотрудникам надлежит извещать госдеп за три рабочих дня в том случае, если они намерены отъехать на расстояние, превышающее 25 миль. Норма не распространяется на советников и дипломатов более высокого ранга.

Персонал американской дипломатической миссии в России будет таким же, как и персонал российской дипломатической миссии в США – по 455 человек с каждой стороны, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. МИД России в конце июля предложил официальному Вашингтону изменить до первого сентября численность сотрудников миссии. Кроме того, с первого августа Москва приостановила использование посольством США складов на Дорожной улице в российской столице и посольской дачи в Серебряном бору. Данные меры являются ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Профессор Российского государственного гуманитарного университета, профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik высказал мнение, что По сути дела, американцы возвращаются к практике "холодной войны",

"Согласно дипломатической практике, государства, в которых созданы консульские, дипломатические представительства, обязаны обеспечить свободу передвижения. Но это всегда конкретизируется характером взаимных отношений. И если у сторон нет каких-то взаимных претензий, то, как правило, никаких ограничений не вводится. По сути дела, американцы возвращаются к практике "холодной войны", когда было противостояние между Соединенными Штатами и Советским Союзом. И тогда государства ограничивали выезды дипломатов, определяя конкретные расстояния, на которые они могут свободно передвигаться", – отметил Лев Клепацкий.

По его мнению, вводимые американской стороной ограничения не могут быть объяснены никакой практической необходимостью.

"То, что американцы делают – это искусственная ситуация. Это от какого-то, может быть, бессилия… Знаете, когда человек бессилен что-то сделать, у него от этого какая-то "заноза" сидит. И тогда он может совершить просто что-то во вред (партнерам). Причина, возможно, именно в этом", – предположил Лев Клепацкий.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!



