Мнение: ситуация в Афганистане требует подключения региональных государств

В МИД РФ призвали США прекратить провалившуюся кампанию Вашингтона в Афганистане. Политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что с выработкой программы афганского урегулирования лучше всего справятся сами государства региона.

Американские власти должны вывести свой воинский контингент из Афганистана и прекратить провалившуюся кампанию Вашингтона. Об этом в интервью газете "Известия" заявил специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии российского внешнеполитического ведомства Замир Кабулов.

"Поскольку армия США ничего толком не может сделать, пусть уходят из Афганистана. Американская кампания в Афганистане провалилась", – приводит издание слова дипломата.

Россия, подчеркнул Кабулов, выступает против того, чтобы регулярную американскую армию в Афганистане заменили наемники из частных компаний. "Ни к чему хорошему это не приведет: наемники просто-напросто побегут", – отметил дипломат.

Ранее в СМИ появилась информация о планах американских властей заменить на афганской территории штатных военнослужащих на наемников. Глава частной военной компании Academi Эрик Принс предложил разместить в стране около 5,5 тысяч наемников и использовать около 90 военных самолетов. Реализация плана, по оценкам СМИ, обойдется Вашингтону примерно в 10 млрд долларов.

"Все это очень похоже на колониальную политику", – отметил Кабулов.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik напомнил, что Афганистан уже долгие годы остается своего рода региональным "инкубатором терроризма"

"Ситуация, конечно, требует серьезного подключения государств, активно заинтересованных в том, чтобы Афганистан перестал быть таким "инкубатором". И для этого необходимо создать механизм появления прорывных идей, в котором участвовали бы региональные государства, обеспокоенные тем, что террористы не только множатся в Афганистане, но и строят планы своего дальнейшего продвижения, в том числе в Россию", – считает Андрей Кошкин.

По его мнению, с выработкой программы афганского урегулирования лучше всего справятся сами государства региона.

"Ситуация усугубилась не сегодня – а после того, как в Афганистане появились войска США, которым не нужно было решать вопросы урегулирования, а которые скорее сеяли там некий разлад. Если же говорить о серьезном урегулировании, то, конечно же, следует объявить решительную войну терроризму, уничтожить его и перевести вопрос в плоскость политического урегулирования. Площадкой для обсуждения всех этих мер может быть ООН или же может быть создана дополнительная площадка по примеру астанинской площадки для обсуждения сирийских проблем. И государства, которые непосредственно заинтересованы в урегулировании ситуации в Афганистане, обсуждая пути такого урегулирования, обязательно придут к конструктивным решениям", – уверен Андрей Кошкин.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.