Эксперт: человек должен комфортно себя чувствовать именно в своем теле

Каждую вторую субботу августа в России отмечают День физкультурника. Эксперт по фитнесу Анатолий Горячев в эфире радио Sputnik рассказал, как, по его мнению, любой человек может победить лень и освоить, наконец, физическую культуру.

С 1980 года каждую вторую субботу августа в России отмечается День физкультурника. Дата – "плавающая", в этом году это 12 августа. Но, по сути, праздник получил широкое распространение еще в первые десятиления советской власти, когда на государственном уровне был выдвинут лозунг "В здоровом теле – здоровый дух".

Эксперт по фитнесу, бодибилдингу и здоровому питанию, автор проекта "Система тела" Анатолий Горячев в эфире радио Sputnik рассказал, как победить лень и освоить, наконец, физическую культуру.

"Что для каждого из нас значит здоровье? Для меня – это быть физически крепким, сильным, выносливым. Для других – это просто хорошо себя чувствовать, и все мы будем правы. Но самое главное – это комфортно и уверенно жить в своем теле. Ко мне попадают клиенты, которые понимают, что нужно что-то с собой делать. Как-то навязать это человеку не получится. Это как с курением: если человек захочет это сделать, если у него созрел этот конфликт, он пойдет и начнет делать. Другой момент: человеку нужно подсказать, что делать. Потому что на первом этапе возникает такая растерянность: я в таком виде, я себя запустил, что же мне делать, кто мне может помочь? Сейчас с этим проблем нет, потому, что пропаганда фитнеса очень широкая", – говорит Анатолий Горячев.

По его словам, вряд ли стоит стремиться к образу некого "идеального человека": нужно быть именно самим собой.

"Это не совсем верно, когда человек стремится к идеалу, который достигается каким-то невероятным усилиями: "вот парень на картинке, а вот я, как я могу к этому прийти?". Считаю, что цель должна быть другая. Человек должен комфортно себя чувствовать именно в своем теле. У каждого свои идеалы, кому-то нравится быть худым и стройным, кому-то большим и накачанным. Главное – найти то, что вам по душе, не нужно себя "ломать", идти, например, на фитнес, если вам это не нравится. Возможно, вы с удовольствием будете играть в футбол, или займетесь скалолазанием – чем вашей душе угодно… Поэтому, первое, с чего нужно начать – понять, чем хотите заниматься. Исходя из опыта спорта, я понял, что если трудиться, все делать дисциплинированно, постоянно, обязательно будет результат. Может, кого-то, кто не только в спорте ленив, но и в жизни, спорт научит правильному мышлению, нацеленности на результат", – считает Анатолий Горячев.

Массовое физкультурное движение в нашей стране появилось в начале советской эпохи, и это объяснимо, говорит эксперт.

"В то время это было обусловлено тем, что перед государством стояли очень большие задачи. И с этими задачами могла справиться здоровая нация крепких людей. И это был не просто культ обнаженного тела, это были рабочие люди, которые ежедневно трудятся, и при этом у них отличная физическая форма. Почему потом интерес к этому упал? Не было должного развития, как, например, заинтересовать новое поколение. Нужно было вносить какую-то новацию, как, например, сейчас – фитнес. Хорошо, что возникают новые направления фитнеса, в том числе уличные тренировки, которые могут увлечь и охватить большую аудиторию. Но каких-то "знаков судьбы" ждать не нужно, нужно просто идти и делать. И в зале тебе всегда помогут. Но когда ради красивого тела, в угоду каким-то эстетическим чувствам человек готов жертвовать своим здоровьем – это нездоровый фанатизм, это лишнее", – уверен Анатолий Горячев.

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