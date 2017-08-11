Американист: откровенность бывшего посла США в РФ очень порадовала

Действующие и бывшие сотрудники Госдепа США раскритиковали заявление Дональда Трампа по поводу сокращения американского дипперсонала в РФ. Эту критику в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Михаил Синельников-Оришак.

В Госдепе раскритиковали слова президента США Дональда Трампа, который поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за сокращение американского дипломатического персонала в России.

В конце июля МИД РФ предложил Вашингтону до сентября сократить численность дипперсонала в России. США смогут оставить в стране 455 сотрудников посольства и консульств – именно столько дипломатов РФ работают в Соединенных Штатах.

По словам президента Владимира Путина, Вашингтону предстоит сократить персонал своих дипмиссий на 755 человек. Решение Москвы стало ответом на закон об антироссийских санкциях, который в начале августа подписал Трамп.

В четверг президент США поблагодарил российского коллегу за сокращение дипперсонала в России. "Хочу поблагодарить его, поскольку мы пытаемся сократить расходы на персонал. В том, что касается меня, я очень рад, что он уволил большое количество народа, поскольку у нас теперь меньше штаты. Нет никаких причин, чтобы они возвращались", – сказал он.

Заявление Трампа вызвало резкую реакцию у работников Госдепартамента. Как пишет Politico, один из американских дипломатов, работающих за границей, назвал слова президента "возмутительными". "Это… неуважительно по отношению к тем людям, которые служат своей стране в опасной ситуации", – считает дипломат.

На слова Трампа отреагировал и бывший посол США в России Майкл Макфол. В своем Twitter экс-дипломат написал, что президент "оскорбляет американских патриотов, работающих в сложных условиях". "Наши дипломаты, наши профессионалы, наши военные, работающие в России, предоставляют Вашингтону бесценную информацию о ней. Представьте, что мы хотим меньше знать о военной модернизации России! Это как раз то, что сегодня восхвалял Трамп", – написал бывший посол.

СМИ ранее сообщали о непростых отношениях, которые сложились между Белым домом и Госдепом. В конце июля издание Washington Free Beacon писало, что между двумя органами власти идет "открытая война".

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik прокомментировал реакцию действующих и бывших сотрудников Госдепа на заявление президента США.

"Этот пафос: то, что они в сложных, тяжелых условиях находятся на переднем крае – это, конечно, немного удивляет. Создается впечатление, что кто-то из американских дипломатов здесь сидит просто в окопе… А заявление бывшего посла (Майкла Макфола) просто порадовало. Ведь это все-таки посол – если переводить с гражданских чинов на военные звания, это генеральское звание, и предполагается, что этот человек понимает, что пишет. И он пишет: вы что, хотите, чтобы мы получали меньше информации о состоянии вооруженных сил России?… А мы-то здесь грешным делом полагали, что в посольстве США занимаются, в общем-то, не только этим", – сказал Михаил Синельников-Оришак.

По его словам, такая откровенность – редкое явление среди дипломатических работников.

"Не то чтобы мы не знали, что работники посольства США в том числе занимаются и сбором информации. Это как бы подразумевается, но на этом, как правило, акцент не делается. Все-таки считается, что посольства заняты улучшением взаимопонимания между странами, поддержанием отношений и так далее. Ну а в пятую или в десятую очередь – уже сбор информации. А тут бывший посол (США в РФ) совершенно прямо разъясняет, как он видел задачу посольства в бытность свою на этом посту. И такая откровенность, конечно, очень радует", – отметил Михаил Синельников-Оришак.

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